Rahvaküsitlus Ridala vallas

Ajavahemikul 14.–20. novembrini 2016 tehakse Ridala vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Ridala valla ja Haapsalu linna kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Ridala valla elanikud.

Küsitlus tehakse küsitluspunktis 18.–20. novembril 2016 alljärgnevail kellaaegadel:

18. novembril kell 12–20,

19. novembril kell 10–18,

20. novembril kell 10–18.

Küsitluspunkt asub aadressil Uuemõisa mõisahoone, Lossi tn 4, Uuemõisa alevik.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.–17. novembril 2016 kell 8–20 aadressil www.volis.ee.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas tehtaval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus komisjonile hiljemalt 20. novembriks kell 15.

Rahvaküsitluse tegemiseks on moodustatud viieliikmeline komisjon. Komisjoni kontakttelefonid 472 4440, 521 1474.

Ridala Vallavalitsus