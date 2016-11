Loe naelad üle!

Lemmi Kann

Kuigi seda vana tõde korratakse igal aastal enne ja pärast esimese lume saabumist söögi alla ja söögi peale, tuletame autojuhtidele veel kord meelde – kontrollige, kas teie auto talverehvid on sõidukõlblikud.

„Seaduse järgi peab talverehvi mustri jääksügavus olema 3 mm, mida on tegelikult väga vähe. Selline rehv on ikka juba päris sile,” märkis Tradilo töökoja juhataja Reimo Särg, andes mõista, et tema ise sellises konditsioonis rehvidega autoga sõitma ei kipu.

Eesti rehviliit soovitab probleemide vältimiseks talverehvid välja vahetada juba siis, kui jääksügavus on 4 mm.

Üks oluline asi, millele tähelepanu pöörata, on rehvide vanus. Isegi kui mustri sügavus võib olla täiesti normi piirides, sest auto on talviti vähe sõitnud, teeb aeg rehvide kallal oma töö – rehvid muutuvad jäigaks ja rabedaks, mis vähendab haarduvust teekattega, mis kõige lihtsamalt öeldes tähendab, et libe on. „Meile on töökotta sattunud autosid, millel on all kümme aastat vanad ja külgedelt juba pragulised rehvid. Sellised rehvid ei ole enam turvalised,” hoiatas Särg.

Rehvi peal on alati tootmise kuupäev – see tasub üles otsida, et kontrollida, ega „parim enne” ole läbi saanud.

Naelrehvide puhul tuleb üle vaadata, kas kõik naelad on alles. „Seda on võimalik ka ise lihtsalt peale vaadates hinnata. Kui osa naelu on puudu, juhtub see, et rehvi pidamine muutub ebastabiilseks ja jäistes oludes on see väga ohtlik,” ütles Särg.

Halvas korras rehvid tähendavad, et auto on raskemini juhitav, pidurdusteekond pikeneb ja suureneb ka auto kütusekulu. Nii talvel kui ka muul ajal tasub kindlasti kontrollida ka rehvi siserõhku, mis on valmistaja poolt ette nähtud.

Kui rehvirõhk on näiteks 80 protsenti soovitatud rõhust, väheneb rehvi eluiga 20 protsenti. Samuti suurendab tühja rehviga sõitmine kütusekulu. Kui rehvirõhk on aga liiga suur, väheneb kokkupuutepind maapinnaga. See omakorda mõjutab auto juhitavust ja pikendab tuntavalt pidurdusteekonda. Sõitke turvaliselt!