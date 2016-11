Läänemaa koolide korvpallivõitjad on LÜG ja HKHK

Erkki Lass

Neidude võitjad Läänemaa ühisgümnaasiumist. Foto: Erkki Lass

Läänemaa koolispordi liidu 2016. aasta korvpalli meistrivõistlused peeti 10. novembril Wiedemanni spordihoones. Osales viis poiste võistkonda kolmest koolist ja kolm tüdrukute võistkonda kahest koolist. Mõnevõrra üllatuslikult võtsid noormeeste arvestuses esikoha Haapsalu kutsehariduskeskuse korvpallurid, kes võitsid kõik vastased üsna kindlalt.

Favoriidiks petud Läänemaa ühisgümnaasiumi I võistkond saavutas teise koha ja Läänemaa ühisgümnaasiumi III võistkond kolmanda koha. Neljandale kohale tulnud Lihula gümnaasiumi võistkond on tulevikuvõistkond, kes on kindel medalikonkurent järgmisel aastal. Läänemaa ühisgümnaasiumi II võistkond oli viies.

HKHK võistkonnas mängisid: Walter Saare, Sven Peetersmann, Denis Liivo, Tristen Laansalu, Arko Uukivi, Sten Liivand, Himmo Närep, Andre Kaja, õpetaja Mehis Ehanurm.

Neidude arvestuses võitis seekord suure vahega kõik mängud Läänemaa ühisgümnaasiumi I võistkond. Põhjuseks siin see, et võistkonna põhitegijad on sellest sügisest harjutanud Haapsalusse kolinud Eesti naiste korvpallikoondise peatreeneri Jaanus Levkoi treeningutel.

Teiseks tuli Noarootsi gümnaasium ja kolmas Läänemaa ühisgümnaasiumi II võistkond.

LÜG I võistkonnas mängisid Greete Tikerpuu, Kertu Nõmm, Caryna Bogdanov, Marie Urvik, Maarja Kuuse, Sandra Saarniit, Elina Tammeleht, Lisete Ulla, õpetaja Leelo Paju.