Kalavarude ja kudealade infopäev

Kalanduse teabekeskus (www.kalateave.ee) korraldab kalavarude ja kudealade infopäeva 16. novembril kl 14–17 Haapsalu veekeskuses (seminarisaalis) Lihula mnt 10a.

Piirkondlike kalavarude ja kudealade seisukorda tutvustavad Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teadlased.

Osalema on oodatud kutselised kalurid ja harrastuskalastajad, kalatöötlemisega tegelevad ettevõtjad, kõik kalavarude kestlikkusest huvitujad.

Teabepäeva korraldamine on toetatud

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava” meetme 1.3 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” vahenditest

ning on huvilistele tasuta.