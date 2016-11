Risti mesiniku mesi on Eesti kümne parema seas (1)

Kaie Ilves

Olev Orgmets. Arvo Tarmula foto

Eesti põllumajandus-kaubanduskoda tunnustas Risti mesiniku Olev Orgmetsa mett pääsukese märgiga ehk tunnustatud Eesti maitse kvaliteedimärgiga.

Pääsukese märk antakse tootele, mis on sada protsenti eestimaist päritolu, kvaliteetne ja maitseb hästi. Orgmetsa mesi sai hindamisel viis punkti viiest. Märgi oleks mesi saanud ka siis, kui ta oleks saanud neli punkti viiest.

Olev Orgmest on Ristil ja Taeblas mesilasi pidanud 1970. aastast. Üks põhjus, miks Orgmetsa mesi on kvaliteetne, on taara – Orgmets villib mett ainult uutesse, mitte kasutatud purkidesse, ja kasutab klaasi, mitte plastikut, sest plastik hakkab teatud tingimustes meega reageerima.

„Mee puhul on määrav ka taimede liigirikkus,” ütles Orgmets.

Läänemaal kannab pääsukese märki ka Liivi kandi mesiniku Andres Tamla mesi. Tamla mesi sai märgi mullu. Kogu Eestis on pääsukese märk alla kümnel meel. Kokku on Eestis 6000 mesinuku ringis.

Poest Orgmetsa mett osta ei saa. Ta müüb seda ise.

„Kliente on nii palju, et pole olnud põhjust poes müüa,” ütles Orgmets.