Politseinikku hammustanud mees läks vangi (2)

Kaire Reiljan, Andrus Karnau

Kohus saatis novembri alguses trellide taha Martin Villakovi, kes mullu kevadel pärast Haapsalu politseijaoskonna ukse ette kivi tassimist ründas teda korrale kutsuma tulnud politseinikke.

Mullu 24. aprilli õhtul kella üheksa ajal kuulis politsei välijuht Viljar Põllula kaht mütsatust vastu Haapsalu politseimaja välisust. Andmebaaside korrastamisega tegelnud Põllula nägi turvakaamerast, et Haapsalu politseimaja ukse ees seisab neli inimest: kaks meest ja kaks naist. Nagu pärast selgus, oli üks naistest loo peategelase elukaaslane. Turvakaamera pildist oli näha, et ukse ees maas on kiviplaat ja beeži jopega mees kisub lukustatud välisust. Põllula võttis kolleegi kaasa ja kiirustas hoovi, istus patrullmasinasse ning sõitis hoovist maja ette end lahkuma asutanud seltskonda kontrollima.

Samal ajal jõudis sõiduautoga Seat Leon maja ette Haapsalu politseijuht Andrei Taratuhin. Villakov, näinud eravärvides autot, mis parkis vaid operatiivsõidukeile reserveeritud parkimiskohale, läks Taratuhinit korrale kutsuma. Taratuhin näitas Villakovile töötõendit, aga see meest ei rahustanud. Kui Põllula koos kolleegiga hoovist maja ette jõudis, nõudis Villakov selgitust parkimismärgi lisatahvli „Välja arvatud politsei” kohta. Politseinik püüdis talle seda anda, aga kohtus tunnistanud politseinikud märkisid, et Villakov ei saanud midagi aru, räuskas, ropendas ja vehkis kätega.

Põllula haaras Villakovi küünarnukist, et mees politseimajja konvoeerida. Villakov rääkis kohtule, et politseinik tegi talle teda küünarnukist pigistades valu. Kui Põllula hakkas ukse avamiseks taskust uksekaarti otsima, tahtis Villakov plehku panna. Põllulaga kaasas olnud politseinik, kelle nimi kohtutoimikust ei selgu, haaras põgenevast Villakovist kinni. Politseinik pani käe ümber Villakovi kaela, rabeldes kukkusid nad vastu politseiautot. Politseiniku kirjelduse järgi olid asjad nii, et Villakov oli maas pikali, politseinik tema peal, ja mida rohkem Villakov rabeles, seda kõvemini politseinik mehe kõri pigistas. Kui ta haarde lõdvemaks lasi, hakkas Villakov karjuma, selle peale tulid tema sõbrad tagasi. Üks ütles: vaata, poiss on näost sinine. Õhku saanud Villakov kasutas juhust ja haaras politseiniku suguelundeist. Järgmisel hetkel õnnestus Villakovil haarata suhu politseiniku pöial ja seda hammustada. Kohtu otsuse järgi pures mees politseiniku pöialt umbes viis minutit. Politseinik hakkas valust karjuma ja arvas verevoolu järgi, et Villakov hammustas tal pöidla otsast. Suguelundid oli ta juba suutnud haardest vabastada, pöidla suust kättesaamiseks torkas ta Villakovile sõrmed silma.

Kui pöial oli vaba, haaras Taratuhin käerauad ja koos Põllulaga pandi rabeleja politseiauto esistange külge kinni. Nimetuks jäänud politseinik sai nüüd mahti minna haiglasse pöialt siduma.

Politseinike ütluste järgi oli Villakov purjus, tal tuli suust alkoholilõhna, reaktsioon oli aeglane ning jutt segane. Mees keeldus alkomeetrisse puhumisest, sest nagu ta ütles, pole ta midagi teinud.

Et raudu pandud Villakov minema toimetada, tuli kohapeale veel neli politseinikku. Nende jutu järgi viisid nad karjuva ja sõimleva Villakovi jaoskonda. Siis saabus politseisse kiirabi, selle oli kutsunud kõike pealt näinud Villakovi elukaaslane. Kuna alkomeetrist Villakov keeldus, viis patrull ta vereproovi võtmiseks haiglasse. Ka haiglast püüdis mees põgeneda, vereproovist ta keeldus. Enne arestikambrit proovis mees kolmandat korda jalga lasta. Nagu kohtuotsus sedastab, tuli politseinikel jõudu kasutada. Kuidas ja mida täpselt, otsusest ei selgu. Arestikambrisse jäi Villakov järgmise päevani.

Kohtus Villakov end kivi viskamises süüdi ei tunnistanud. Oma sõnul tuli ta koos sõpradega Suur-Lossi tänava poolt, leidis tee pealt kivi – betoonplaadi – ning et seda polnud kuhugi panna, mõtles, et viib kuhugi, kus see ei ole jalus. Mees võttiski kivi kaasa ja viis politseimaja ukse kõrval oleva prügikasti juurde. Villakovi sõnul ta kivi vastu ust ei visanud, vaid pani kivi prügikasti kõrvale ning katsus ka korra ust, mis oli lukus. Kohus otsustas, et kivi ikkagi visati vastu ust, sest ukse lumine plekktahvel oli mõlkis ja kivipurune.

Villakov ütles, et politseinik surus ise talle sõrme suhu. Kuna tal oli valus, siis lõpuks ta hammustas. Rüseluses kaotas hamba ja arstid tuvastasid tal hulga sinikaid, väikseid haavu ja marrastusi.

Kohus leidis selle aasta aprillis, et kuna mees on varem karistamata, siis võib teda karistada tingimisi, aga tal tuli tasuda ligi 600 eurot haigekassale politseiniku haiguspäevade raha katteks ja ligi 300 eurot advokaaditasu. Et Villakov kriminaalhoolduse tingimusi ei täitnud, pöörati kevadine karistus novembri alguses täitmisele. Mees läks ligi kuueks kuuks trellide taha.