Politsei jagas aastapäevapuhul teenetemärke ja tänukirju

Kaire Reiljan

Haapsalu politseijaoskond tähistas politsei- ja piirivalveameti aastapäeva puhul aktusega, kus anti üle teenetemärke ja tänukirju enim silma paistnud politseinikele ja abipolitseinikele.

Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas ütles pidupäevatervituses, et 2016. aasta on prefektuurile olnud kõike muud kui tavaline. „On olnud head, aga on olnud ka keerukaid hetki, millest oleme õnneks edukalt välja tulnud,” sõnas ta.

Politsei aastapäeva puhul anti Haapsalu jaoskonna politseinikele üle teenetemärgid ja tänukirjad.

Kõrgeima tunnustuse, Politsei teeneteristi hõbemedali pälvis Haapsalu jaoskonna menetlusteenistuse vanem Vello Palmits. Teenetrist antakse talle üle 25. novembril pidulikul üritusel Tartus.

Lääne prefektuuri teenetemärgi said patrulltalituse välijuht Ivar Läll ja abipolitseinik Mikko Kiisa

Prefekti tänukiri anti vanepiirivalvur Tiit Niinemetsale ja patrullpolitseinikule Heigo Tõlvale.

Abipolitseiniku teenetemärgi pälvis Urmas Mägi.

Haapsalu jaoskonna tänukirja sai pikaajalise teenistuse eest politseis juhtivspetsialist Helmut Kaljo ning hinnalise kingituse, käekella, abipolitseinik Margus Laidmets.

Sel korral oli aktusel üle anda ka välisriigist, nimelt Sloveeniast saabunud tänukiri. Selles sai eelmise aasta lõpul Sloveenias ESTPOL2 missioonil osalenud Vello Palmits.

Välijuhi 3. Järgu said jaoskonna välijuhid Indrek Pall ja Rene Pajula.

Fotod Arvo Tarmula