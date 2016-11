Kinnisvarabüroo: Haapsalu korterid on taas kallimaks läinud (2)

Toimetanud Urmas Lauri



Haapsalu korterite hinnad tõusid oktoobris ligemale seitsme protsendipunkti võrra. Kaart: Uus Maa

Tehinguaktiivsus oktoobris langes, mis on erandlik, kuna varasematel aastatel on see võrreldes septembriga kasvanud. Kindlasti ei tasu veel ühe kuu baasil olulisi järeldusi teha, kirjutatakse kinnisvarabüroo Uus Maa oktoobrikuu kinnisvaraturu ülevaates.

“Küll aga tasub meil hoida silmad lahti seoses poliitiliste suursündmuste ja nende võimalike tagajärgedega nii Eestis kui maailmas,” tõdetakse ülevaates.

Maa-ameti andmetel toimus kogu Eestis 3873 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on 9,7% septembrist (oktoobrikuu jooksul täpsustatud andmetel) vähem. Aastavõrdluses langes tehinguaktiivsus 6,2%.

Haapsalus toimus oktoobris 28 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis viimase 12 kuu lõikes on täiesti korralik tulemus. Maa-ameti andmete kohaselt langes tehingute hulk kuuga 6,7% samas kui aastataguse ajaga võrreldes tehti 16,7% enam tehinguid.

Kortereid müüdi 20 (septembris 21), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 586 eurot. Kui kuuga tõusis antud näitaja 6,8%, siis aastaga suisa 32%.

Müüdi ka 4 eramut (septembris 3) ning 1 elamukrunt.