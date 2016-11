Ilmateenistus: nädalavahetusel keerab ilm sulaks

Toimetanud Urmas Lauri

Lähipäevade ilmaennustus lubab Lääne-Eestile sulailma.

Laupäeval (12. novembril) tõusva õhurõhu foonil on üksikute lumehoogude võimalus, Lääne-Eestis võib ka lörtsina tulla. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, meretuulega rannikul -2..+2°C, päeval Lääne-Eestis ja ka põhjarannikul -1..+3, Kesk- ja Ida-Eestis 0..-4°C.

Pühapäeval (13. novembril) on Eesti kõrg- ja madalrõhuvööndi piirimail. Suuremat sadu ei tule, kuid päeval pole välistatud, et üksikutes kohtades veidi märga lund, saartel ka vihma piserdab. Suureneb jäiteoht! Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -2..-6, rannikualadel kuni +3, päeval -2..+3°C.

Esmaspäeval (14. novembril) ulatub kõrgrõhuala serv Eestini. Kohatiste sajuhoogude võimalus püsib ja sadada võib nii lund, lörtsi kui vihma. On jäiteoht! Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel enamasti 0..-5, saarte rannikul kuni +3°C-ni, öösel võib sisemaal kohati paar-kolm kraadi madalamale langeda.

Teisipäeva (15. novembri) öö on kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur on -3..-8, saartel -1..+3°C. Päeval laieneb üle Skandinaavia madalrõhkkond ja tõstab lõunakaare tuule tugevaks. Hakkab sadama lund ja lörtsi, Lääne-Eestis muutub sadu vesiseks. Tänastel andmetel on sadu esialgu nõrk. Jäiteoht püsib! Õhutemperatuur on -3..+2°C-ni, õhtu poole võib Lääne-Eestis veel paar kraadi kõrgemale tõusta.

Kolmapäevane (16. novembri) ilm sõltub Norra merelt läheneva madalrõhkkonna jõulisusest. Kui madalrõhkkond suudab Skandinaavia põhjatipu lähistele tungida, siis saab Läänemere ääres valdavaks edelavoolus saabuv soe õhumass. Sel juhul tulevad sajud alla lörtsi ja vihmana ja lõõtsuvas edelatuules on valdavad plusskraadid. Kui madalrõhkkonna idaserv jääb Läänemere kohale toppama, siis sajab meil lund ja lörtsi ning temperatuurifoon püsib mandri sisealadel miinuspoolel, saartel ja läänerannikul tõuseb aga temperatuur üle 0°C.

Neljapäeval (17. novembril) püsib erinevate prognoosväljade vastuolu. Jõulise tsüklonaalse tegevuse korral liigub üle Skandinaavia uus aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaserva mööda jätkub läänekaarest võrdlemisi sooja õhu juurdevool. Temperatuur on siis kindlalt plusspoolel, edela- ja läänetuul tugev ja sajuhood tulevad alla lörtsi ja vihmana. Kui madalrõhkkonna raskuspunkt jääb Norra merele ja selle kaguserv ulatub üle Läänemere, siis on õhutemperatuur meil 0°C ümbruses – lääne pool plusspoolel ning sadu lörtsi ja vihmana, ida pool aga ikka miinustes ning sadu lörtsi ja lumena.