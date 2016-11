Aino Kallase preemia sai hiiu keele aabitsa autor Järvi Lipasti

BNS



Tänavuse Aino Kallase preemia pälvis Tuglase seltsi koolitusjuht ja hiiu keele aabitsa autor Järvi Lipasti.

Aino Kallase preemia antakse Järvi Lipastile üle reedel Soome suursaatkonnas Tallinnas. Preemiaga tunnustab sihtasutus Viro-säätiö Järvi Lipasti kauaaegset tegevust Soome-Eesti keelesilla ehitamisel.

Järvi Lipasti on edendanud soome keele õpetamist Eestis ja eesti keele õpetamist Soomes, ta on kutsunud ellu soome keele olümpiaadi ning korraldanud soome je eesti keele õpetajate ning tõlkijate täienduskoolitusi. Hiidlasena on talle südamelähedane ka hiiu keele säilitamine, tänavu andis ta välja hiiu keele aabitsa „Hiiu keele raamand“.

Järvi Lipasti on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti filoloogina. Ta on koolikorralduse magister. 1994–2011 oli Järvi Lipasti Soome Instituudi kultuurisekretär Tartus. Alates 2011. aastast on ta Tuglase seltsi koolitus- ja lõimumisjuht, kes koordineerib ka Eesti kava Helsingi Raamatumessil.

Aino Kallase preemia väärtus on 1500 eurot.

Varem on preemia pälvinud Margit Kuusk, Rain Kooli, Kulle Raig, Rein Veidemann, Maimu Berg, Sirje Olesk, Tallinna Lilleküla gümnaasium ja Piret Saluri.

Sihtasutus Viro-säätio loodi Suomalaisuuden Seura algatusel 1980. aastate lõpus arendama Eesti ja Soome kultuuri- ja teadussuhteid.