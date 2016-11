Verekeskus korraldab Lihulas doonoripäeva

Doonoritelk. Foto: Arvo Tarmula

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 14. novembril kella 11.00-14.30 Lihula kultuurimajas toimuvale doonoripäevale. Verekeskus vajab kõikide veregruppide verd, sest seoses haiglate jätkuva nõudluse ja doonorite vähenenud aktiivsusega on verevarud, eriti reesusnegatiivse vere osas jäänud väikseks. Eriti oodatud on 0-reesusnegatiivsete ja A-reesuspositiivsete doonorite veri, kuid kutsume ka teiste veregruppide doonoreid ja esmaseid vereloovutajaid head tegema.

Verekeskuse arendusjuhi Ülo Lombi sõnul on viimasel ajal suurenenud haiglate doonorivere tarbimine ja seda just reesusnegatiivse ning ka A reesuspositiivse vere osas, mis omakorda on verekeskuse varusid oluliselt vähendanud.

„Lihulas doonoripäeva korraldamine on alati südantsoojendav, sest siinsed doonorid on selline väike ja mõnus kogukond, kes on alati meie doonoripäevi heatujuliselt külastanud ning suure ja sooja südamega head teinud.”

Viimati olime Lihulas doonoripäevaga suvel 28. juulil ning siis külastas meid 54 inimest, tervislik seisund lubas verd loovutada 50 doonoril. Kokku koguti üle 22 liitri hinnalist verd. „Täname kõiki verd loovutanud inimesi ning loodame südamest, et hingedekuu doonoripäeva väisab samuti rohkelt Lihula doonoreid,” toonitas Lomp.