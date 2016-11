Vakra: Väikese väina õhuliinid on vaja asendada maa-aluse kaabliga (2)

Kristjan Kosk



Väikese väina elektriliin kulgeb Muhulaamt Saaremaale mööda tammi. Foto: Google maps

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra hinnangul on Väikese väina avamisega seotud küsimuse arutamise käigus esile tulnud probleemid, mis on seotud sealset keskkonda mõjutavate teguritega, teatas riigikogu pressinõunik Gunnar Paal.

Vakra viitas keskkonnakomisjonis toimunud mitmele Väikese väina avamisega seotud probleemide arutelule. „Seoses sellega on tõusetunud probleem, et on vaja likvideerida kõrgepingeliinid, mis tapavad aastas sadu rändlinde ja risustavad visuaalselt Väikese väina hoiuala miljööd. Väikese väina tamm on oluline peatuspaik väikeluikedele, laululuikedele ja teistele lindudele. Eesti ornitoloogiaühingu hinnangul sureb Väikese väina tammil aastas 500-2500 lindu liini sisse lendamise tõttu,” selgitas Vakra. Tema hinnangul on tegemist lihtsalt lahendatava probleemiga, milleks on vaja õhuliin asendada maa-aluse kaabliga.

Keskkonnakomisjoni esimees pöörduski Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi ja keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari poole ettepanekuga, et olukorra parandamiseks on vaja likvideerida nimetatud kõrgepingeliinid. Vakra loodab probleemi kiiret lahendamist.