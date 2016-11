TS Laevad suunab väikeveokid edaspidi rekaritta (1)

Refereerinud Kristjan Kosk

Rohaküla sadam. Foto: Urmas Lauri

Saarte Hääl kirjutab, et mandri ja saarte vahelises parvlaevaliikluses on probleemiks saanud e-pileti ostmine väikeveokitele ehk N1-kategooria sõidukitele.

Tavapäratu pole olukord, kus piletimüügisüsteem näitab, et vabu kohti sõiduautodele on näiteks üle paarikümne, kuid N1-kategooria sõidukile süsteem ometigi piletit ei müü. Põhjuseks on, et veokite limiit on täis saanud. N1-kategooria puhul võib aga tegemist olla sõidukiga, mille gabariidid on üpris sarnased tavasõiduki omadega.

Varasema vedaja, Väinamere Liinide ajal taolist probleemi polnud, kuna piletimüügi süsteemi siseselt arvestati, et ka N1-masinad kuuluvad madalamate sõidukite hulka. See tähendas, et kui eelmüügis pileteid jagus, sai pääsme soetada ka N1-masinale.

Toona nägi protsentuaalselt, kui palju pileteid veel müügis on. Praegu näitab piletimüügisüsteem aga seda, kui palju on vabu kohti sõiduautodele. Selleks, et teada saada, kas N1-masinale, -veokile või -bussile on võimalik piletit osta, tuleb läbida kogu piletiostu protseduur ja alles seejärel annab süsteem teada, kas pileteid on või mitte. Ehk pileti ostja saab vajaliku teabe katse-eksituse meetodil, mis võib mõnevõrra aega võtta.

