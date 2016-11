Suur-Pärnu omavalitsuse ühinemise rahvahääletus kukkus läbi

Kristjan Kosk

ERR kirjutab, et Suur-Pärnu omavalitsuse ühinemise rahvahääletusel, kus ühenemas on Are, Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ning Pärnu linn, osales alla nelja protsendi hääleõiguslikest elanikest.

Ligi 44 000 hääleõiguslikust elanikust käis hääletamas ainult 345 elanikku. Ühinemise poolt oli 161 ja vastu 184 inimest.

Pärnu linna elanike osalusprotsent oli üks. Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles ERRle, et volikogul on väga raske võtta otsuse tegemisel aluseks sellist hääletust, kus oma arvamust on avaldanud vaid üks protsent hääleõiguslikest elanikest.

Pärnu linna kui omavalitsusüksust kutsutakse edaspidi Pärnu omavalitsuseks ja Pärnu linna kui asustusüksust käsitletakse vaid selles tähenduses. See loob võimaluse, et uus Pärnu omavalitsus koosneb Pärnu linnast ja osavaldadest.

Läänemaal algavad rahvaküsitlused tuleval nädalal.