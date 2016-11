Seitse Lääne-Nigula bussipeatust said moodsa valgusti

Kristjan Kosk

Päikesepatareidel põhinev autonoomne leedvalgustus. Foto: erakogu

Seitse Lääne-Nigula valla bussipeatust said päikesepatareidel põhineva autonoomse leedvalgustuse.

Posti küljes on valgusti, päikesepaneel, aku ja liikumisandur. Lääne-Nigula valla keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris selgitas, et valgusti tööd reguleerib liikumisandur. Valgustus töötab akudel ja päikesepatareidel ning ei vaja toidet vooluvõrgust.

Seda, et talvisel ajal on päikesekiirgust vähe ja lambi aku saab tühjaks, Peetris ei karda. „Panime aasta tagasi Võntküla bussipeatusesse sarnase valgusti ja see on end hästi tõestanud,” ütles Peetris.

Peetris rääkis, et bussipeatused valiti välja selle järgi, kus liigub kõige rohkem koolilapsi.

Autonoomse leedvalgustuse said Turvalepa ja Taebla tee peatused mõlemal suunal. Peale nende paigaldati valgusti veel Salajõe, Jalukse ja Keedika bussipeatusesse.

Valgustid paigaldas ProLED Group OÜ.