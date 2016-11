Säästumarket muutub mini-Rimiks

Urmas Lauri

Haapsalu Säästumarketit kinni ei panda, see pood muudetakse mini-Rimiks. Foto: Arvo Tarmula

Tuleva aasta algusest saab Säästumarketitest Eestis ajalugu ning enamik seniseid poode ehitatakse ümber Rimi kauplusteks.

Säästumarketi kaubamärgi kaotamisega loobub Rimi ka odavpoodide keti kontseptsioonist. Kauplused kujundatakse ümber mini-Rimideks, mis tähendab, et vahetub ja laieneb ka kaubasortiment.

„2017. aasta lõpuks on meil kokku 48 läbimõeldud valiku ja heade hindadega mini-Rimi poodi. Uuendatud kauplustes hoiame osaliselt alles sama sortimenti, mille hulgas on Säästumarketi klientide populaarsemad tooted,” ütles Rimi Eesti tegevjuht Anders Torell.

Kaheksa Säästumarketi kauplust pannakse jäädavalt kinni. Sulgemine ootab ees Tallinna Marja, Tabasalu, Tartu, Valga, Jõhvi, Viljandi, Kuressaare ja Pärnu Papiniidu kauplust. Haapsalu Säästumarketit pole Rimil esialgu kavas sulgeda.

„Kaks Rimit Haapsalus kõrvuti pole ju paha mõte,” nentis Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Lunev. Ta lisas, et tehtav muudatus peaks ühistupoodide seisu Haapsalu kaubandusturul parandama. „Meile on Säästumarketi muutumine Rimiks ikka parem,” arutles Lunev. „Kui nad odavpoodide keti kontseptsioonist loobuvad, siis on meie poodidel vähem konkurentsi.”

Rimi Eesti Food ASi kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanik on ICA Gruppen AB.