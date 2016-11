Rike jättis eile õhtul mitmed Haapsalu tänavad pimedaks

Kristjan Kosk

Mullu sai Haapsalu linn uue tänavavalgustuse. Foto: Arvo Tarmula

Eile õhtul kella 18 paiku kustus tänavavalgustus mitmes Haapsalu piirkonnas, muutes mitmed tänavad pimedaks.

„Alates Kiltsi tanklast ei põle tänavavalgustus ja suur tee ning väikesed tänavad on kõik pimedad. Väga ohtlik on liikuda,” kirjutas sotsiaalmeedias eile kella 18 paiku läbi Haapsalu sõitnud Ille Palusalu. Peale selle oli eile mardilaupäev, mil tänavail liikus palju lapsi.

Haapsalu linnahoolduse juht Alo Lõps selgitas, et tänavavalgustuse kustumise põhjustas tehniline rike. „Interneti side, mille kaudu valgustite juhtimine käib, kadus,” ütles ta. Lõps täpsustas, et pimedaks jäi Tallinna maantee Tamme tänavast kuni linnapiirini, suur osa suure trummi taga paikevaist tänavaist ja Kastani piirkond.

Lõps kinnitas, et linnahoolduse meeskond asus tänavalgustust käsitsi sisse lülitama kohe kui info mitte töötavatest lampidest nendeni jõudis. „Tänavad ei olnud pimedad kaua, maksimaalselt 20 minutit,” ütles ta.

Lõps tunnistas, et kuna tegemist on ikkagi elektroonikaga, siis on väiksed tõrked vältimatud.