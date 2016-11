Rahvaküsitlus Hanila vallas

Rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks, on 25. novembril 2016 kell 12–20 ja 27. novembril 2016 kell 10–18.

Küsitlusel saavad osaleda isikud, kes on rahvaküsitluse ajaks saanud vähemalt 16aastaseks ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmeil on Hanila vald.

Hanila vallas asub 3 küsitluspunkti:

1. Vatla rahvamaja (tel 477 9213) aadressil Vatla mõis, Vatla küla, 90103 Hanila vald ning kus saavad arvamust avaldada Kiska, Linnuse, Lõo, Nehatu, Nurmsi, Pajumaa, Pivarootsi, Rame, Vatla ja Äila küla elanikud;

2. Kõmsi rahvamaja (tel 477 2243) aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 90102 Hanila vald ning kus saavad arvamust avaldada Esivere, Hanila, Karuse, Kaseküla, Kause, Kinksi, Kokuta, Kuke, Kõera, Kõmsi, Massu, Mõisaküla, Mäense, Rannaküla, Ridase, Salevere, Ullaste ja Voose küla elanikud;

3. Virtsu seltsimaja (tel 522 0358) aadressil Tööstuse 11, Virtsu alevik, 90101 Hanila vald ning kus saavad arvamust avaldada Virtsu aleviku elanikud. Samas küsitluspunktis saavad hääletada isikud, kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud omavalitsusüksuse täpsusega.



Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või vallasekretärile (tel 477 2243, 5677 2747) hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval, s.o 27. novembriks kell 15.

Hanila Vallavalitsus