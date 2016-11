Ööpäeva jooksul sai lund lisaks vaid Hiiumaa

Toimetanud Urmas Lauri

Lumekaart: Riigi ilmateenistus

Kõige paksem on lumekiht Saaremaal Uue-Lõvel, kuid eilsega võrreldes on seal lund paari sentimeetri võrra vähem (26 cm). Lund on tublisti juurde saanud Hiiumaa, esilselt 14 sentimeetrilt on Käiina kandis lumekiht tänaseks kasvanud 20 sentimeetrini.

Kokku on vajunud lumi ka Läänemaal. Virtsus mõõdeti täna lumekihi paksuseks 8 ning Lääne-Nigulas 12 sentimetrit.

Täna püsib Põhja-Euroopa kohal võimas kõrgrõhuala. Venemaa lääneserva laieneb aga lõuna poolt madalrõhkkonna serv. Öösel võib vaid üksik hoog lund tulla. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja päeval on ka tuisuoht, sest ida- ja kirdetuul tugevneb puhanguti 12, põhjarannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -3..-10, päeval 0°C-st rannikualadel -4..-6°C-ni sisemaal.

Reedel (11. novembril) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Lumehooge on üksikuid. Põhja- ja loodetuul ööks vaibub, päeval aga tugevneb puhanguti 13-14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, kohati selgineva taeva all võib langeda -16°C-ni, põhjatuulele avatud rannikul jääb -5°C-st kõrgemale, päeval -2..-7, saartel tõuseb 0°C ümbrusse.

Laupäeval (12. novembril) jõuab Venemaa kohale madalrõhkkond ja laieneb Eesti poole. Tihedam sajuala jääb siiski Venemaa piiresse ja meil sajab kohati lund, saartel ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul ja ulatub puhanguti 13-14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, päeval 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+3°C.

Pühapäevaks (13. novembriks) jääb madalrõhkkonna serv Eesti kohale. Vahete-vahel sajab lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-6, päeval 0..-3, saarte rannikul kuni +2°C.

Esmaspäeval (14. novembril) tõusva õhurõhu foonil saju võimalus väheneb. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, päeval 0..-4, saarte rannikul kuni +2°C.

Teisipäeva (15. novembri) öö on kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta, nõrga tuulega ja külm. Päeval jõuab Skandinaaviasse madalrõhkkond ja selle serv laieneb üle Läänemere. Saartel hakkab lund sadama ja õhtu poole võib sadu laialdasemaks muutuda. Tuul pöördub lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 0..-5, saarte rannikul kuni +2°C.

Kolmapäeval (16. novembril) laieneb madalrõhkkond jõulisemalt Läänemere idarannikule. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi ja saartel vihma. Kagutuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, Kesk- ja Ida-Eestis pole välistatud langus -10°C ümbrusse, päeval võib saartel tõusta +3°C-ni, mandril 0..-5°C-ni. Kui sooja õhumassi edasiliikumine pidurdub, siis võib Ida-Eestis paar-kolm kraadi külmem olla.