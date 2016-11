O.T.T-i taluturg tuleb miinuskraadide kiuste

Kristjan Kosk

O.T.T-i taluturgu peeti kuni oktoobrini Haapsalu teenindusmaja ees. Nüüd on see kolinud Posti 40 parklasse. Foto: Eduard Laur

Kuu aja eest Haapsalu teenindusmaja esiselt platsilt minema aetud O.T.T-i taluturg on uues kohas, Posti 40 parklas, kenasti kohanenud.

O.T.T-i üks eestvedajaid Karin Tiit ütles, et uus koht on küll väiksem, kuid ruumi jagub siiski kõigile. Tiit tunnistas, et kõik kliendid ei teagi veel, et taluturg tegutseb uues kohas. „Teenindusmaja ees tegutsesime juba mitu aastat ja kõik oskasid meid neljapäeva õhtupoolikul sealt leida,” ütles Tiit.

Ehkki väljas on lumi ja miinuskraadid, siis tänane taluturg ära ei jää. „See on kõigest tunnine kauba ja tarbija kohtumine ning selle ajaga külm kaupa ära ei võta,” möönis Tiit. Taluturg avatakse tunniks vajaks kell 16.30 Posti 40 parklas.

Taluturul pakuvad kauplejad mahe- ja talutoodangut.