Kellega sõlmib haigekassa lepinguid ja kuidas jälgida ravijärjekorda? (1)

Katrin Romanenkov, haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna juht

Eesti ravikindlustuse eelarvest rahastatakse kokku enam kui 2000 erinevat tervishoiuteenust. Kui ootame raviasutustelt vastutuse võtmist, peab ravi rahastamine tagama selleks võimalused, kirjutab haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna juht Katrin Romanenkov.

Selleks, et Eestis ravikindlustatud inimesed saaksid abi kõigil arstlikel erialadel, ja seda kvaliteetselt ning kaasaegselt, on väga täpselt paigas kõik osapoolte vastutused ja kohustused nii personali, tehnika, ruumide, erialade kui erakorralise abi osutamise kohta. Arstiabi tuleb anda kõigil kokku lepitud erialadel ning ööpäevaringselt tagada ka erakorraline abi.

Et sellistele tingimustele vastavad tervishoiuteenused – neid on haigekassa loetelus ca 2000 – oleksid olemas üle Eesti, on riik valitsuse määrusega kinnitanud strateegiliste partnerite võrgu, kellega on sõlmitud ravi rahastamise lepingud. Nendeks on üle Eesti paiknevad piirkondlikud ja keskhaiglad ning maakonnahaiglad – kokku 19 raviasutust. Esmatasandi tervishoiuteenuste tagamiseks sõlmib haigekassa 5-aastased lepingud ka perearstidega. Samuti on haigekassa partneriteks õendusabi osutajad ja hambaravi teenuste pakkujad.

Eriarstiabis on partnerite loetelu kinnitatud haiglavõrgu arengukavas (HVA) ja nende haiglatega on haigekassa kohustatud sõlmima lepingud. Täiendavalt sõlmitakse lepinguid siis, kui haiglavõrgu haiglad ei paku mingil konkreetsel erialal vajalikus mahus teenuseid. Kui statsionaarne haiglaravi on pea täies mahus tagatud HVA haiglate poolt, siis viimase 10 aasta jooksul on täiendavaid partnereid vaja olnud eelkõige ambulatoorses eriarstiabis. Suur osa valikupartneritest on näiteks günekoloogias ja silmaarsti erialal. Hambaravis on haigekassal laste hambaravi ning täiskasvanute vältimatu hambaravi osutamiseks leping üle 300 hambaraviteenuse osutajaga ning õendusabis on väga palju haiglavõrgu-väliseid partnereid üle Eesti. Selline koostöö aitab tagada hästi toimiva tervishoiusüsteemi.

Haigekassa lepingupartnerid ühtsel kaardirakendusel

Kõiki haigekassa lepingupartnereid saab otsida erialade ning piirkondade kaupa haigekassa kodulehel, lepingupartnerite kaardirakenduses. Eraldi saab infot otsida perearstide, eriarstide, õendusabi, hambaravi ning rinnavähi avastamise uuringu ehk mammograafia kohta.

Haigekassa kodulehel on info ka eriarstiabi ravijärjekordade kohta. Ravijärjekorrad tekivad lepingupartnerite juures siis, kui patsientide vajadused on reaalsetest planeeritud mahtudest suuremad. Haigekassa partnerihalduse osakond jälgib regulaarselt järjekordade pikkust, et hinnata millal patsient järjekorda lisati ning kui kiirelt ta pääses eriala arsti vastuvõtule. Lepingute mahud vaadatakse üle igal poolaastal.

Esimene kontakt peaks tervisemure korral alati olema perearst, kes saab enamikel juhtudel juba ise aidata ning ka hinnata, kas ja kuidas saab ravis kaasa aidata eriarst. Samuti saavad perearstid paljudel erialadel kasutada e-konsultatsiooni teenust, mis võimaldab tal digitaalselt kiirelt konsulteerida eriarstiga ning täpsustada eriarstile suunamise vajadust. Kui eriarstiabi vajadus on välja selgitatud, on kasulik teada, et pikemad järjekorrad kipuvad olema piirkondlikesse haiglatesse. Seega tasub uurida erinevate raviasutuste järjekordasid, et võrrelda ooteaegade pikkust ja võimalusel broneerida endale varasem aeg.

Kui kellelegi tundub, et ta ei pääse mõistliku ooteajaga arsti vastuvõtule, saab loomulikult ka ise haigekassaga ühendust võtta. Üldine põhimõte kehtib kõikidele erialadele – inimene peab saama vajamineva tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisund oluliselt ei halvene. Juhul, kui keegi tunneb, et ta on jäänud vajaliku arstiabita, siis on oluline haigekassa poole pöörduda, et me saaksime omalt poolt asjaolusid selgitada. Selleks tuleb digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressile info@haigekassa.ee.

Kokkuvõttes, eesmärk on selge – tagada arstiabi võrdsetel tingimustel kõigile abivajajatele. Selleks, et haigekassa lepingupartneritel oleks kindlustunne ja selgus, peavad arstiabi rahastamise põhimõtted olema eesmärgipärased ja selged. Läbipaistvate rahastamise põhimõtetega ja lepingus selgelt paika pandud vastutusega annab riik raviasutustele võimaluse planeerida oma tegevusi ja majandada elujõuliselt.

