Karilaid ei välista majandusministriks saamist

Kristjan Kosk

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Tänane Postimees kirjutab, et Läänemaa keskerakondlaste juht Jaanus Karilaid võib saada majandusministriks.

Karilaid ütles Lääne Elule, et poliitikas ei saa midagi välistada. „See on pelgalt spekulatsioon. Ametipostide üle hakatakse mõtlema ja vaidlema alles nädala pärast,” teatas Karilaid.

„Minu jaoks on prioriteediks koalitsioonilepingu sisu, et sinna saaksid sisse punktid, millest on räägitud ligemale kümme aastat,” ütles Karilaid. Ta jätkas, et oluline on rääkida regionaalpoliitikast ehk kuidas turgutada elu väljaspool tõmbekeskusi.

„Tähtis on ka see, et saaks nüüd lõpuks ometi midagi kindlat ära teha, mida on valijatele lubatud,” jätkas Karilaid. „Nüüd on ainulaadne võimalus kolme erakonnaga (IRL, Keskerakond ja SDE) kokkuleppeid sõlmida ja tegutsema asuda.”

Küll aga leidis Karilaid, et kokkulepeteni jõudmine ei ole lihtne. „See on omaette poliitiline kunst,” ütles ta.