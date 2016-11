Karilaid ehitaks majandusministrina raudtee Haapsaluni (10)

Refereerinud Kristjan Kosk

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Postimees kirjutab, et keskerakondlane Jaanus Karilaid ehitaks majandusministrina raudtee Haapsaluni.

„Erastamise kõrval tuleks üle vaadata ka Rail Balticu suurprojekt. Kas on kasulikum see hoopis läbi Tartu viia või mõelda selle peale, et kõik maakondade raudteeliinid korraga välja arendada – nii Haapsalu suunal kui ka kiirliin ka Pärnu suunal,” kirjeldas Karilaid.

„Ma olen viimased aasta aega tegelenud parvlaevasaaga lahti harutamisega ja nende probleemidega – kui aeglane seal on olnud ministripoolne juhtimine nii eelmiste kui praeguste poolt,” kirjeldas Karilaid. Tema hinnangul vajab majandusministri valdusala selles osas kindlasti ülevaatamist.

Tänaõhtustel koalitsiooniläbirääkimistel võtavad võimuliitu moodustama asunud IRL, SDE ja KE suure tõenäosusega üles ka majandusteemad – valdkonna, mille ühe ministrikandidaadina on kuluaarides välja pakutud Karilaidi, kellel on terve rida ideid selles osas, mis muutmist vajab.