Algavad ühinemise rahvaküsitlused (1)

Kristjan Kosk

Noarootsi vallavanem Triin Lepp. Foto: Arvo Tarmula

Haldusreform on jõudnud niikaugele, et omavalitsused hakkavad korraldama rahvaküsitlusi. Otsa teevad lahti Haapsalu linn ja Ridala vald.

14.-17. novembril saavad Haapsalu ja Ridala elanikud ühinemise vastu või poolt hääletada elektrooniliselt Volise keskkonnas. 18.-20. novemberil ootab Haapsalu linn inimesi arvamust avaldama Haapsalu kultuurikeskusesse ja Ridala vald Uuemõisa lossi. Haapsalu ja Ridala on küsivad rahva käest ühte – kas toetate Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks.

Rahvaküsitluse on välja kuulutanud ka suurvallaks ühinevad Nõva, Noarootsi, Martna, Kullamaa ja Lääne-Nigula. Viimases on küsitluspunktid neljas kohas – vallamajas Taebla alevikus, Palivere raamatukogus ning Risti ja Oru teeninduskeskuses. Ülejäänuis asub küsitluspunkt vallamajas.

Noarootsis kaks küsimust

Lääne-Nigula valla elanikud saavad hääletada veebikeskkonnas Volis 14. ja 15. novembril, noarootslased aga 18. ja 19. novembril. Noarootsi on ette valmistanud kaks küsimust. Noarootslaselt küsitakse, kas nad on nõus ühinema Nõva, Martna, Kullamaa ja Lääne-Nigulaga ning kas Noarootsi peaks jääma osavallaks.

Kullamaa vald, kes peab läbirääkimisi kahel rindel ehk peale Läänemaa valdadele veel Märjamaa ja Vigalaga, küsib, kumma seltskonnaga soovivad kullamaalased liituda. Kullamaa vallasekretär Kersti Lipu täpsustas, et küsimuse sõnastust pole volikogu veel kinnitanud, kuid suure tõenäosusega selline küsimus tuleb.

Nõva, Lääne-Nigula ja Martna vald küsivad, kas pooldate ühinemist eelpool nimetatud valdadega.

Lihula ja Hanila vald teevad küsitluse mõnevõrra hiljem. Kui Lihula valla elanik saab oma hääle anda alates 21. novembrist Volise keskonnas, siis Hanila inimene peab ootama 25. novembrini. Teine hääletuspäev on 27. novembril. Hanila vald ootab rahvast arvamust avaldama Vatla rahvamajja, Kõmsi rahvamajja ja Virtsu seltsimajja. Samal kuupäeval ootab Lihula vald rahvast Lihula kultuurimajja.

Vormsil küsitlust ei tule

Lihula ja Hanila vald on praegu teadaolevalt ainukesed omavalitsused, kes pärast ühinemist Läänemaast lahku löövad. Sellest lähtuvalt on koostatud ka nende küsimus. Lõuna-Läänemaa vallad küsivad, kas elanikud toetavad ühinemist peale naabervalla veel Koonga ja Varblaga. Rahvaküsitlusel saavad osaleda kõik omavalitsuse elanikud, kel vanust vähemalt 16 eluaastat.

Ainus Läänemaa omavalitsus, kus rahvaküsitlust ei tule, on Vormsi. Põhjus on selles, et väiksesaarel pole vaja kellegagi ühineda ja sellest tulevalt haldusterritoriaalset muutust ei tule.

Rahvaküsitluse tulem olulisel määral valdade ühinemist ei mõjuta. Noarootsi vallavanem Triin Lepp selgitas, et küsitluse tulemus on pelgalt soovitus volikogule, kellel ei ole kohustust otsustada samamoodi.

„Lõpliku otsuse teeb ikkagi volikogu,” ütles Lepp.

Rahvaküsitluse korraldamise kohustus tuleneb haldusreformiseadusest. Volikogud peavad ühinemisotsuse langetama hiljemalt 31. detsembriks.

Rahvaküsitluse ajad

Haapsalu linn küsitluspunktis 18.-20. november ja VOLIS 14.-17. november

Ridala vald küsitluspunktis 18.-20. november ja VOLIS 14.-17. november

Lääne-Nigula vald küsitluspunktis 18.-20. november ja VOLIS 14.-15. november

Noarootsi vald küsitluspunktis 18.-20. november ja VOLIS 18.-19 november

Nõva vald küsitluspunktis 18.-20. november

Martna vald küsitluspunktis 18.-20. november

Kullamaa vald küsitluspunktis 18.-20. november

Lihula vald küsitluspunktis 25. ja 27. november ning VOLIS 21.-23. november

Hanila vald küsitluspunktis 25. ja 27. november.

Vormsi vallas rahvaküsitlust ei toimu