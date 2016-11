14. novembril kell 12 Haapsalu sotsiaalmajas eakate liiklusohutuse koolitus

• Ülevaade Eestis ja antud regioonis eakate inimestega toimunud liiklusõnnetustest.

• Kaardistame koos võimalikud ohud liikluses eakate inimeste vaatenurgast.

• Püüame leida üheskoos lahendusi ohtude vältimiseks.

• Näiteid reaalelust.

• Arutleme, kuidas pimeda ajal ennast paremini nähtavaks muuta ja miks on see vajalik.

• Viime läbi praktilised tegevused helkuritega, mille käigus selgitame välja kvaliteetsed ja vähem kvaliteetsed helkurid.

• Jagame praktilisi nõuandeid, kuidas on võimalik paremini tagada eakate ohutus liikluses.

• Demonstreerime jalgratastele mõeldud valgustusseadmeid.

Koolituse viivad läbi:

Jana Õnneleid – pikaajaline kogemus mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana, lõpetanud Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse erialal, Tallinna ülikooli magistriõppe tudeng.

Toivo Õnneleid – pikaajaline kogemus A- ning B-kategooria mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana, lõpetanud Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse eriala cum laude.