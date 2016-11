Üle saja noore arutasid osaluskohvikul noori puudutavatel teemadel

Kristjan Kosk

Osaluskohvikul kohtusid noored kohalike otsustajatega. Foto: Birgit Aljaste

Neljapäeval Haapsalu kutsehariduskeskuses peetud osaluskohvikul arutasid ligi 120 inimest üle kogu Läänemaa noori puudutavatel teemadel.

„Rääkisime noorte vaimsest tervisest ja mõnuainete kasutamisest, viiest koolivaheajast, magamata öödest ja loomulikult haldusreformist,” ütles osaluskohviku peakorraldaja Birgit Aljaste.

Aljaste nentis, et kõige rohkem näitasid noored huvi üles haldusreformi teemalisel arutelul. „Noored tunnistasid, et neile meeldib, et ühinemislepingutesse on sisse kirjutatud ka noortele suunatud arendused,” teatas Aljaste. Ta jätkas, et üldiselt näevad noored haldusreformis pigem kasu kui kahju, kuid neile jääb segaseks, millised saavad olema konkreetselt neid puudutavad muutused. Noored ootavad ja soovivad, et neid sel teemal rohkem informeeritakse.

Aljaste märkis, et heaks eeskujuks on Lihula vald, kus noorte sõnul on sealne õpilasesindus vallas toimuvaga hästi kursis ja sellest tulenevalt liigub info edasi ka teistele noortele.

Veel leidsid noored, tänapäevases võimalusterohkes ühiskonnas on oluline seada endale eesmärgid ja nendele vastavalt valida tegevusi, mis neid eesmärke täiendaksid. „Noored peavad õppima ütlema „ei”, sest kõike lihtsalt ei jõua ära teha,” selgitas Aljaste.

Aljaste hinnangul on noorte kaasamine otsustamise protsessi väga oluline. „Kui noored näevad, et nende ettepanekuid kuulatakse ja teostatakse, on nad valmis suurema tõenäosusega tulevikus kodukoha arengusse panustama,” ütles Aljaste. Ta lisas, et kasvava välismaale õppima ja elama suundumise trendi vähendamises on noorte kaasamisel oluline roll.

Osaluskohviku formaat on loodud selleks, et noored ja otsustajad erinevalt aladelt saaksid vabalt omavahel suhelda. „Kabinetis kohtudes on õhkkond formaalne ja piiritletud, kuid osaluskohvikul oluliselt pingevabam,” sõnas ta.

Osaluskohvikul arutlesid noortega Ridala põhikooli direktor Milve Viigand, Haapsalu kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Airi Aavik, Cynne Põldäär Läänemaa arenduskeskusest, Karin Streimann Tervise arengu instituudist, Kristjan Tedremaa Eesti noorteühenduste liidust, Ridala valla kultuuri- ja haridusnõunik Maire Vilbas ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Osaluskohvikud peeti sellel ja eelmisel nädalal kõigis Eesti maakondades. Kokku osales osaluskohvikutel üle 1500 noore üle terve Eesti.