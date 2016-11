Trump juhib USA presidendivalimisi (1)

BNS

Foto Michael Vadon, wikipedia

USA meedia hinnangul on vabariiklaste kandidaat Donald Trump (pildil) praeguseks saanud 238 valijamehe toetuse, rivaal Hillary Clintonil on 215 delegaadi hääl; valimiste võitmiseks on vaja koguda 270 häält valimiskogus.

Trump oli olulise võiduna edukas Georgia osariigis ning pälvis seeläbi ka 16 delegaadi hääle. Lisaks võitis vabariiklane valimised Iowa osariigis, pälvides kuue valijamehe toetuse.

Demokraat Hillary Clinton võitis samas läänerannikul asuvas Washingtoni osariigis 12 valijamehe toetuse, ent ei teinud sellega tasa Floridas teenitud kaotust. Vahemaad ei aidanud leevendada ka võit 6 valijamehega Nevada osariigis.

Floridal on kokku 29 valijameest, kelle toetuse võitis CNN-i ja Associated Pressi hinnangul Donald Trump. See on väga oluline ning suure delegaatide arvuga kaalukeeleosariik.

Clintonit toetavate delegaatide arvu suurendas märgatavalt California, mille 55 valijamehe hääled endine välisminister kindlasti võidab, edastas CNN. Clinton võitis ka 4 delegaadiga Hawaiil ja 9 valijamehega Colorados. Demokraat sai ka 7 valijamehe toetuse Oregonis. Ajutiselt viis see ta ka juhtima.

Vabariikliku Partei ärimagnaadist presidendikandidaadi viis aga seejärel rivaalile lähemale võit olulises Põhja-Carolina osariigis, millel on kokku 15 delegaati. Trump võitis ka väga olulises kaalukeeleosariigis Ohios, millel on kokku 18 valijameest. Lisaks pälvis ta Idaho osariigi 4 delegaadi toetuse.

Trumpi edu Ohios tasandas veidi Clintoni valimisvõit Virginia osariigis, mis saadab valimiskokku 13 hääletajat. Virginia on üks nendest osariikidest, mille demokraat peab võitma, kui teda ei saada edu kaalukeeleosariikides nagu Ohio. Clinton võitis ka 9 valijamehega Colorados.

Vabariiklase seni suurim delegaadisaak oli Texas, kust ärimagnaat võitis 38 valijamehe toetuse. Trump on veel teeninud muuhulgas 10 häält Missourist, lisaks kindlustas vabariiklane endale 3 valijameest Montanast ning Louisiana osariigi 8 häält. Magnaat on võitnud 9 delegaati ka nii Lõuna-Carolinas kui Alabamas.

Valijad toetasid Trumpi ka Arkansas' osariigis, mis saadab valijakogusse 6 delegaati. Samuti sai vabariiklane võidu 6 häälega Kansases, 5 häälega Nebraskas, 3 valijamehega Põhja-Dakotas, samuti 3 valijamehega Lõuna-Dakotas ning valijameeste kogusse 3 delegaati saatvas Wyomingi osariigis.

Lisaks on Trump meedia hinnangul võitnud 7 valijamehega Oklahomas, 11 häälega Tennessees ning valijameeste kogusse 6 esindajat saatvas Mississippi osariigis. Edu saatis ärimagnaati ka 5 valijamehega Lääne-Virginias, 8 häälega Kentuckys ning 11 valijamehega Indianas.

Demokraadist rivaal Clinton sai suure häältesaagi ka 29 valijamehega koduosariigis New Yorgis. Lisaks on endine välisminister pälvinud 5 valijamehe toetuse New Mexicost ja 7 kindlat valijameeste häält Connecticuti osariigist.

Edukas on Clinton olnud ka 20 valijamehega Illinois's, 14 häälega New Jerseys, valijakogusse 11 saadikut saatvas Massachusettsis, 10 valijamehega Marylandis, 4 häälega Rhode Islandis ning 3 valijamehega Delaware'is. Võidu sai ta ka 3 häälega pealinnas Washingtonis ning samuti 3 delegaadiga Vermonti osariigis.

Presidendiks saamiseks on kandidaadil vaja saada valijameeste kogu 538 häälest 270.