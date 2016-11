Töötukassa tellib 5,5 miljoni eest eesti keele koolitusi

Toimetanud Urmas Lauri



Töötukassa Haapsalu büroo. Foto: Arvo Tarmula

Töötukassa sõlmis raamlepingud eesti keele koolituste korraldamiseks kaheksa erineva koolitajaga. Lepingud sõlmiti parima pakkumuse teinud koolitusettevõtetega kolmeks aastaks. Sõlmitud raamlepingute eeldatav maksumus on 5,5 miljonit eurot.

Koolitused toimuvad pea kõigis maakondades välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa ja Võrumaa, teatas töötukassa pressiesindaja.

Töötukassa nõukogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul tagavad sõlmitud lepingud töötukassa vahendatava keeleõppe kvaliteedi. Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on see siiani mahukaim eesti keele koolituse hange, mis Eestis on läbi viidud.

Koolituse pearõhk on tööotsijate eesti keele oskuse arendamisel ning eesti keele tasemeeksamiks, keeleoskustase A2, B1, B2, ettevalmistamisel. Lepingu raames võib lisaks tellida eesti keele koolitust, mis aitab koolitatavatel arendada oma erialase eesti keele oskusi või valmistuda konkreetse eriala kutseeksami sooritamiseks eesti keeles.

Töötukassa kaudu on 2014. ja 2015. aastal alustanud eesti keele koolitustel osalemist vastavalt 1052 ja 1443 inimest.

Lisaks pakub töötukassa jätkuvalt suuremas mahus ja paindlikel tingimustel eesti keele koolitusi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) toel nendele, kes on töö kaotanud Ida-Virumaa suurkoondamiste käigus 01.08.2015-01.05.2016 ettevõtetest AS Eesti Energia, AS Nitrofert või AS Viru Keemia Grupp või nende tütarettevõtetest.

Eesti keele koolitusel saavad osaleda nii töötud kui ka töötavad inimesed ning järjest on võimalik osaleda mitmel erineva keeleoskustaseme kursusel.

Läänemaal on koolitataid 60, keeleõpet pakuvad osaühing Reiting PR, OÜ Katsal ja OÜ Mitteldorf.