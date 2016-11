Selgus kolme noore elu nõudnud liiklusõnnetuse põhjus (3)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Pärnamäe teel toimunud kolme hukkunuga avarii menetlus lõpetatakse, teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Ööl vastu 25. novembrit toimus Pärnamäe teel raske liiklusõnnetus, kus teelt välja sõitnud Audis hukkusid kolm noormeest – 18-aastane juht ning 18 ja 19-aastased reisijad. Audi kaldus vastassuunavööndisse, vasak esimene ratas sattus teepervele, mispeale Audi kaotas juhitavuse. Juhil ei õnnestunud autot uuesti kontrolli alla saada ning Audi paiskus teelt välja vastu puid.

Õnnetuse hetkel oli asfalt kuiv, tee valgustatud ning nähtavus hea. Autos olnud noormehed olid turvavöödega kinnitatud. Lubatud sõidukiirus sündmuskohal on 50 km/h.

Tänaseks on saabunud joobeekspertiisi tulemused, mis näitavad, et autoroolis olnud noormees oli kaine ning samuti ei olnud ta tarvitanud narkootilisi aineid. Eelmisel nädalal andis Eesti kohtuekspertiisi instituut ka hinnangu, mille järgi oli Audi sõidukiirus juhitavuse kaotamise hetkel ca 140 km/h.

„Tänaseks on selgunud, et roolis olnud noormees oli kaine, liiklusõnnetuse põhjuseks oli sõiduki liiga suur kiirus ning algaja juhi oskamatus autot valitseda. Kriminaalmenetlus lõpetatakse kuna kõik asjaolud on tänaseks välja selgitatud ning liiklusõnnetuse põhjustaja on hukkunud,” ütles ringkonnaprokurör Rainer Amur.