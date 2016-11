Saaremaa püsib lumeliidrina

Urmas Lauri

Ilmateenistuse andmeil on kõige paksem lumi maas Saaremaal, kus lume paksus oli täna hommikul 28 sentimeetrit. Palju on lund ka Triikojal Jõgevamaal (25 cm) ja Vanakülas Harjumaal (24 cm).

Kui eile mõõdeti Hiiumaal Lugusel lume paksuseks 25 sentimeetrit, siis tänaseks on Hiiumaal keskmiselt 14 sentimeetri paksune lumekiht.

Läänemaal on ööpäeva jooksul lund lisandunud paari sentimeetri jagu. Virtsus on lund 12 sentimeetrit, Lääne-Nigulas on lumekihi paksus kasvanud 14 sentimeetrini.

Viimati oli novembri esimesel poolel nõnda paks lumevaip maas ligi 30 aastat tagasi. Näiteks 1970. aasta 8. novembril kattis Lääne-Nigulas maad 25 sentimeetri paksume lumekiht.

Täna ulatub Läänemerelt Eestisse väheaktiivne madalrõhulohk. Öösel ja hommikul sajab mitmel pool, päeval kohati vähest lund. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -5..-13, päeval -2..-7, saarte rannikul kohati 0° lähedal.

Neljapäeval (10. novembril) jääme Venemaale jõudva madalrõhuala loodeserva ja põhjapoolse kõrgrõhuala piirialale. Mitmel pool sajab lund. Puhub nõrk, põhjarannikul tugevam kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel -3..-10, päeval -2..-7, saarte rannikul nii öösel kui ka päeval kohati 0°C.

Reedel liigub madalrõhkkond Ukrainast piki Venemaa lääneosa põhja poole ja selle lääneserv katab Eesti. Laupäevaks laieneb see madalrõhkkond üle Eesti ja liigub pühapäevaks edasi Soome kohale.

Reedel (11. novembril) sajab mitmel pool vähest lund. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -7..-12 kohati -16, saarte rannikul paiguti -3, päeval -2..-8°C.

Laupäeval (12. novembril) sajab lund, saartel ka lörtsi. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel -2..-8, kohati -10°C, päeval -1..-6, saartel -1..+2°C.

Pühapäeval (13. novembril) sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi, tihedam on sadu Lääne-Eestis. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval -3°C-st sisemaal kuni +2°C-ni saartel.

Esmaspäeval (14. novembril) ja teisipäeval (15. novembril) jääme madalrõhuala idaserva. Mitmel pool sajab lund, Lääne-Eestis lisaks ka lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, saartel -1..+2, päeval -2..+2°C.