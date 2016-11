Riigikogu hääletas Taavi Rõivase maha

BNS/Lääne Elu

Riigikogu avaldas täna umbusaldust Reformierakonna esimehele, peaminister Taavi Rõivasele. Umbusaldamise poolt oli 63 riigikogu liiget, vastu 28, kaks riigikogu liiget ei osalenud hääletusel. Istungist võttis osa 93 riigikogu liiget.

Riigikogu avaldas täna umbusaldust peaminister Taavi Rõivasele, mis tähendab kogu valitsuse tagasiastumist.

Keskerakonna, Vabaerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmete algatatud umbusalduse avaldamise poolt hääletas 63 saadikut. Umbusalduse vastu hääletas 28 ja erapooletuid ei olnud.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson põhjendas oma kõnes umbusaldusavaldust seisakuga, mille Rõivase valitsus on kaasa toonud.

Vabaerakonna juhi Andres Herkeli sõnul on Reformierakonna ideed ajale jalgu jäänud. Tema sõnul ei tuleks Reformierakonna juttu vasakpöördest võtta tõsisemalt kui kunagist juttu Euroopa viie rikkaima riigi hulka jõudmist. “Jedinaja Rossija (Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa) on teie kauge sugulane. Hindamatut abi on teile osutanud Edgar Savisaar,” rääkis Herkel. Tema hinnangul on olnud Rõivase valitsus algusest peale olnud valesti kokku pandud.

Martin Helme sõnul on Rõivas ja Reformierakond tekitanud müüdi ning jäänud seda valitsuses istudes ka ise uskuma. “Tegelikult te ju saate aru, mis on etteheited teile,” rääkis Helme. Ta nimetas etteheidetena korruptsiooni, upsakust ja väitis, et Reformierakond on valitsemisest väsinud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Urve Tiidus tõdes oma kõnes olukorda kirjeldades, et “ega vägisi armsaks ei tee” ning kritiseeris taas võimalikku uut valitsust.

Reformierakonna esimehe Taavi Rõivase juhitud teine koalitsioonivalitsus koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liiduga alustas tööd 9. aprillil 2015 pärast riigikogu valimisi. Rõivas sai esimest korda peaministriks 26. märtsil 2014.