Lahkuv peaminister Taavi Rõivas riigikogus: sotsiaaldemokraadid ja IRL ei olnud ausad

Veidi rohkem kui poolteist aastat tagasi sõnastasid Eesti Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit peamised Eesti ees seisvad väljakutsed, millele pidasime vajalikuks ja võimalikuks lahenduse leida. Need olid et Eesti oleks veel paremini kaitstud, et majandus kasvaks ja Eesti inimeste sissetulekud suureneksid ja et meil oleks rohkem lapsi; et riigi pidamine muutuks tõhusamaks ja et Eesti eesistumine oleks edulugu.

Valitsus on 19 ametis oldud kuu jooksul:

• käivitanud haldusreformi, millest 20 aastat vaid räägitud ning lõviosa Eesti omavalitsusi on liitumiskõneluste lõpusirgel;

• tõstnud riigikaitsekulud Eesti kõigi aegade kõrgemale tasemele ja valmis liitlasvägede seninägematuks kohaloluks;

• võtnud ette turvalise idapiiri väljaehitamise;

• langetanud tööjõumakse;

• suurendanud Eesti inimeste kindlustunnet mitmekordistades kolmanda lapse toetuse ja üksi elavate pensionäride toetuse näol;

• käivitanud riigireformi, töövõimereformi ja pensionireformi;

• eraldanud eelarves raha Rail Balticu ja neljarealise Tartu maantee jaoks ning leppinud Soomega kokku Eesti ja Soome vahelise gaasitoru rajamises;

• eraldanud põllumeestele kümnete miljonite eurode ulatuses kriisiabi;

• tõstnud ennaktempos õpetajate palkasid ning teadus- ja arendustegevuse investeeringuid;

• pidanud rangelt kinni tasakaalus eelarve põhimõttest;

• teinud pool aastat kiiremas tempos ettevalmistusi Euroopa Liidu edukaks eesistumiseks.

Raske on leida Eesti ajaloost valitsust, kes oleks pooleteise aastaga suutnud enamat. Eestil on läinud hästi – kasvanud on kindlustunne, elatustase ning esimest korda üle 16 aasta ka rahvaarv. Peaministri ja kogu valitsuse kritiseerimine – ka umbusaldamine – käib opositsiooni töö juurde. Et aga koalitsioonipartnerid on minetanud tahtmise selle valitsusega jätkata, püstitab küsimuse miks. Kui selle põhjuseks on ühe erakonna seisakus reiting või teise esimehe soov paremaks positsiooniks valitsuses, siis see võib olla arusaadav asjaosalistele, aga mitte Eesti inimestele.

Head saadikud,

Avaldades täna valitsusele umbusaldust, hääletate te mitte niivõrd minu isiku kuivõrd viimase pooleteise aasta jooksul tehtud töö vastu. IRLi ja sotside saadikud ka omaenese varasemate otsuste ja oma erakonna ministrite vastu. Ma lugesin väga tähelepanelikult umbusaldusavalduse teksti ning isiklikult mulle on etteheide vaid ühes kohas – minu reaktsioonid ja retoorika migratsioonikriisis. Retoorika üle võib alati vaielda, aga kriis ise on möödunud Eesti jaoks kardetust märksa kergemalt. Kõik muud etteheited on kogu koalitsioonile, sealhulgas IRLile ja sotsiaaldemokraatidele. Otsuse nihutada maksukoormust inimeste sissetulekutelt kahjulikule tarbimisele, haldusreformi elluviimise, riigikaitse tulevikusuunad ning parlamendisaadikute võimaluse osaleda omavalitsuste töös otsustasime me koos. Nagu ka Juhan Partsi nimetamise Eesti esindajaks Euroopa kontrollikojas. Ametis, milles soovin Juhanile jätkuvalt vaid kõige paremat.

Head kuulajad,

Üleeile sai lõpliku kinnituse, et sotsiaaldemokraadid ja IRL ei ole olnud ausad ei Reformierakonna ega Eesti avalikkusega. Juba mitu nädalat on peetud salakõnelusi uue vasakpoolse valitsuse moodustamiseks. Vasakpöörde ihalejaid on olnud Eestis alati, aga 17 aastat järjest on valitsused Reformierakonna osalusel hoidnud Eestit inimeste heaolu tõstnud parempoolset kurssi. Et vasakpööre saab nüüd teoks IRL osalusel, on küllap pettumuseks nii IRLi valijatele kui Eesti inimestele.

On täiesti selge, et kahe vasakpoolse poliitilise jõuga liitu heites, peab IRL tegema edaspidi põhimõttelisi järeleandmisi julgeoleku-, majandus-, kodakondsus- ja hariduspoliitikas. Vasakpoolne majanduspoliitika ei too oodatud kasvu. Vastupidi. Kõrgemad maksud hammustavad suure osa iga Eesti inimese sissetulekust. Ka senine eesmärk aidata venekeelse emakeelega noortel Eesti ühiskonnas paremini hakkama saada, on vasakpoolses valitsuses surve all – eestikeelse õppe jätkumise gümnaasiumiastmes on kahtluse alla seadnud nii sotsiaaldemokraadid kui Keskerakond. Iga selline järele andmine on osa tervikpildist.

Austatud Riigikogu,

Teie olete mulle kahel korral valitsuse juhtimiseks mandaadi andnud ning teie võimuses on see ka võtta. Tänase hääletustulemuse protokoll ei ole tähtis mitte niivõrd minu, kuivõrd Eesti ajaloo jaoks. Valitsust ei kukutata SMSi teel, selleks on demokraatlikud protseduurid. Hoiame oma riigi väärikust. Olen valmis Teie ees vastama mistahes kriitikale ja põhjendama iga otsust.

Ma tean, et teil on neid küsimusi raske esitada, sest tänase hääletuse tegelik põhjus ei ole ju valitsuse tööga seotud.

Valitsus ja koalitsioon laiemalt on oma tööd teinud hästi ja tulemuslikult. Meid aidanud riigiametnikud, nõunikud ja eksperdid on olnud tugevad professionaalid. Ma tänan igaühte, kes andis oma panuse, et Eesti oleks veel parem koht, kus elada.

Head Eesti inimesed,

Mul on olnud suur au teenida Eesti rahvast ja riiki peaministrina kahes valitsuses 961 päeva. Olen teinud seda tööd kire ja pühendumusega. Olen südamest tänulik kaasteelistele ja uhke tehtu üle. Olen südamest uhke oma riigi üle.

Eesti on kõige parem riik maailmas.

Elagu Eesti!