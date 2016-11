Haapsalu kunstikool alustab kohtumisõhtuid vilistlastega

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu kunstikool hakkab kutsuma silmapaistvaid vilistlasi esinema, et nad jagaksid oma kogemusi ja mõtteid oma hariduskäigu, tööde, projektide ja Eesti kunstis toimuva kohta. Esimene kohtumine on vilistlase Urmas Lüüsiga reedel, 18. novembril kell 19 kunstikooli galeriis (Karja 6), vahendas kunstikooli direktor Marika Aedviir (pildil).

Urmas Lüüs lõpetas Haapsalu kunstikooli kiituskirjaga aastal 2002 ja jätkas õpinguid Eesti Kunstiakadeemias, kus 2014 lõpetas ehte- ja sepakunsti erialal. On teinud rühmitusega Urmas-Ott mitmeid näitusi: „VARJEND 2415“, „Verest ja Rauast“ jne, mis on Eesti kunstimaastikul palju kõmu tekitanud.

Tuleval aastal tulevad esinema vilistlased Maarin Ektermann, kes on EKA kunstiteaduse magistrant ja Eesti kunstimuuseumi hariduskeskuse juhataja ning Matis Mäesalu, kes on lõpetanud Tartu ülikoolis maali eriala ning on olnud kunstnik Eesti mängufilmides nagu "Päevad, mis ajasid segadusse" (2016) ja "Põrgu Jaan" (2016).

Kohtumine on kõikidele kunstihuvilistele inimestele ja on tasuta. „Loodame, et need kohtumised on inspireerivad, silmaringi laiendavad ning ka julgustavad karjäärinäited,” ütles Aedviir.