Bussifirma protestib Haapsalu–Tartu bussiliini vastu

Tarmo Õuemaa



Tartu bussijaamast väljuv Haapsalu buss. Foto: Markus Sein

Bussifirma Taisto Liinid soovib loobuda Adavere ja Põltsamaa bussipeatuses peatumisest, sest Lääne maavalitsuse käima pandud Haapsalu–Tartu buss korjab neil sealt sõitjad eest ära.

Möödunud sügisel lõpetas OÜ Eesti Buss ainsa Haapsalu ja Tartu vahel sõitnud kaugbussiliini nr 153 teenindamise, sest see ei tasunud ära. Maanteeameti korraldatud konkurss uue vedaja leidmiseks luhtus ja Lääne maavalitsus avas ise bussiliini. Vedaja konkursi võitis Go Bus, mis saab nüüd riigilt 32 s/km dotatsiooni. Liinil tehti ka peatused Adaveres ja Põltsamaal.

Konkurendi Taisto Liinide hinnangul teevad Haapsalu–Tartu bussi uued peatused neile kahju.

Taisto Liinid OÜ veokorraldaja Jan Landrat saatis Lääne maavalitsusele ja maanteeametile kirja, milles ütleb, et Haapsalu–Tartu buss sattus otse Taisto bussiliini nr 112 Tallinn–Tartu–Otepää–Kääriku–Sangaste–Antsla bussi ette. Haapsalu–Tartu buss sõidab Adaverest 14 ja Põltsamaalt 10 minutit varem välja kui Taisto Antsla buss.

Taisto Liinide veokorraldaja hinnangul tõstatub küsimus, kas avalikku raha kasutatakse otstarbekalt, kui Põltsamaa ja Tartu vahelisel lõigul pakuti varem teenust kommertskorras ehk selleks ei kulunud maksumaksja raha.

Taisto osutas suurele hinnavahele avalikul ja kommertsliinil. Haapsalu–Tartu bussil maksab pilet Põltsamaalt Tartusse 2 eurot 80 senti, bussifirmad, kes töötavad riikliku toetuseta, küsivad 4–5 eurot.

Lääne maavalitsuse planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu ütles, et ükski liin ei peaks teiselt sõitjaid eest ära korjama. „Kui nii on, siis tuleb see olukord lahendada,” ütles ta.

Mäesalu sõnul on maavalitsus Haapsalu–Tartu liiniga väga rahul. „See on üks meie kasumlikumaid liine. Liini täitumus on hea,” ütles ta.

