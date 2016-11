Säästumarketid muutuvad Rimideks, osa poode suletakse (7)



Rimi kauplus Haapsalus. Foto: Arvo Tarmula

Alates tuleva aasta algusest saab Säästumarketitest Eestis ajalugu ning enamus seniseid poode ehitatakse ümber Rimi kauplusteks.

Kaheksa Säästumarketi kauplust pannakse alates 2017. aastast jäädavalt kinni. Sulgemine ootab ees Tallinna Marja, Tabasalu, Tartu, Valga, Jõhvi, Viljandi, Kuressaare ja Pärnu Papiniidu kauplusi.

Säästumarketi brändi kaotamisega loobub Rimi ka odavpoodide keti kontseptsioonist. Kauplused kujundatakse ümber mini-Rimideks, mis tähendab, et vahetub ja laieneb ka kaubasortiment.

Rimi on otsustanud suurendada Rimi formaadis kaupluste hulka ja muuta 2017. aasta jooksul kõik Säästumarketid Rimideks. Eesti turu tulevikutrende silmas pidades jätkatakse Rimi ühtse brändi ja tugeva ettevõtte arendamist. Ühtse brändi strateegiaga pakutakse klientidele Eesti turul parimat kaubavalikut ja hindu. Rimi investeerib Säästumarketite toomisesse Rimi brändi alla kokku 4,5 miljonit eurot.

„Säästumarketite muutmine Rimideks on meie jaoks väga oluline otsus,“ sõnas Rimi Eesti tegevjuht Anders Torell. „Selle sammu taga on meie klientide ostukäitumise muutumine. Arvestades klientide ootusi täna ja tulevikus, saame turul tegutseda parimates kohalikes poodides Rimi ühtse kaubamärgi all.“

Anders Torelli kinnitusel on Rimil võimalus Eesti turul edendada tugevat jaekaubanduse- ja toidukultuuri ning selles osas tahetakse olla teenäitajaks. „Otsusest võidavad enim kliendid, kel on juba mõnda aega ootused taoliseks muutuseks. Meie ülesandeks on neid pidevalt ja parimal võimalikul moel teenindada.“

„2017. aasta lõpuks on meil kokku 48 läbimõeldud valiku ja heade hindadega mini-Rimi poodi. Uuendatud kauplustes hoiame osaliselt alles sama sortimenti, mille hulgas on Säästumarketi klientide populaarsemad tooted. Kauplustevõrgu uuendamine võimaldab meil tugeva ettevõttena teha ka suuremaid investeeringuid,“ märkis Torell.

„Uuest strateegiast lähtuvalt oleme otsustanud sulgeda 8 kauplust, kuna ei näe kliendi jaoks eeliseid kahe Rimi poe lähestikku tegutsemisel. Ettevõte plaanib investeeringute jätkamist turul ning juba järgmise aasta jooksul plaanime avada kolm uut kauplust, et Rimi kauplustevõrku klientide jaoks veelgi laiendada. Muudatuse tõttu töötajate arv Rimis ei vähene,“ rääkis Torell.

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Rimi tugevuseks on tervislik kaubavalik, kvaliteetsed puuviljad ning mitmekesine omatoodete sortiment. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 259 kauplust, sealhulgas 74 hüpermarketit (neist 15 Eestis), 95 supermarketit (neist 28 Eestis), 90 odavmüügikauplust (neist 45 Säästumarketit Eestis). Rimi pakub Eestis tööd ligi 2700 inimesele.

Üleminek Säästumarketitelt Rimidele viiakse ellu järgmise aasta jooksul.