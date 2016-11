Raimond Lunev: Haapsalu on kogu aeg olnud nii vasakul kui paremal (1)



Raimond Lunev. Foto. Urmas Lauri

Esmaspäeva õhtul soovitasid praegusesse valitsuskoalitsiooni kuuluvad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit Reformierakonna juhist peaminister Taavi Rõivasel tagasi astuda ja teatasid konsultatsioonide alustamisest uue valitsuliidu moodustamiseks.

Peaminister Taavi Rõivas teatas täna, et ei kavatse ise tagasi astuda ning soovib oma oma seisukohtade kaitseks võitlusse asuda. „Kavatsen võidelda parempoolse Eesti eest,“ rõhutas Rõivas.

„Ei oska midagi arvata,“ ütles Haapsalu tarbijate ühistu juht, linnavolikogu IRLi fraktsiooni liige Raimond Lunev.

„Haapsalu on kogu aeg olnud nii vasakul kui paremal,“ viitas Lunev tõsiasjale, et Haapsalus on Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliit juba aastaid linna juhtinud. „Pole siin halba midagi, siin on kogu aeg nii olnud.“

Lunev tõi esile selle, et linnades-valdades on võimul väga erinevad kooslused, võimuliite on sõlminud erinevad parteid, ka sellised, kellel üleriigiliselt seni võimu juurde pole asja olnud.

„Mismoodi ja kuidas ta hakkab [võimalik uus võimuliit Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja IRL] toiminma, ei kujuta ette,“ arutles Lunev. „Programmid on olemas, eks sealt hakkavad sättima. Pole muud kui oodata.“

Seda, kas Lunevi koduerakond IRL teeb õigesti, minnes koos Keskerakonnaga valitsusse, ühistu esimees esimese hooga öelda ei oska. „IRL pole enne keskiga koos teinud,“ lausus Lunev. „Kas Kremli leping [Keskerakonna leping Venemaa presidendipartei Ühtse Venemaaga] mõjutab, ei tea.“

Kuidas võiks uus võimuliit Eesti majanduskesskonda mõjutada? „Kui ma seda teaksin, siis võiksin uueks peaministeriks saada,“ naeris Lunev.

Uue valitsusliidu kohta arvas Lunev, et loodetavasti on ka siis valitsuses kõik on eesti mehed ja ajavad Eesti asja.