Paeda hinnangul on uus koalitsioon vastuolusid täis (1)

BNS



Urmas Paet. Foto: Vikipeedia

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeda hinnangul põhjustasid senise valitsukoalitsiooni lagunemise isiklikud vastuolud ning võimaliku uue koalitsiooni töövõime ei saa Keskerakonna ja IRL-i maailmavaateliste vastuolude tõttu olema lihtne.

“Ei oskagi muud seletust anda, kui et valitsus paraku ei töötanud meeskonnana ja inimeste omavaheline respekt ei ole olnud selline, mis oleks olnud vajalik selleks, et elementaarne koostöö toimiks,” ütles Reformierakonna juhatuse liige Paet teisipäeval BNS-ile.

Paeda sõnul ei saa uue võimaliku valitsuskoalitsiooni töö olema kerge, kuna Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) paljud seisukohad on diametraalselt erinevad.

“Kui vaadata poliitlist agendat ja poliitilisi põhimõtteid, siis on raske leida seda, kuidas võimalik uus koalitsioon, kus oleks nii Keskerakond kui IRL, oleks maailmavaateliselt ja ka paljudes väga põhimõttelistes asjades lihtsamini, paremini või edukamalt toimiv kui on tänane koalitsioon,” märkis Paet.

“On terve rida asju, kus ma ei kujuta ette, kuidas neil on võimalik oma valijatele midagi pakkuda,” ütles europarlamendi saadik.

Paet tõi näiteks kodakondsuspoliitka, kus Keskerakonna ja IRL-i seisukohad lahknevad. “Paljud Keskerakonna senised toetajad sooviksid ju, et kaoks ära niiöelda mittekodanike ehk kodakondsuseta isikute osa, mis tähendab seda, et kodakondsuse saamise reegleid tuleb oluliselt lihtsustada kuni selleni välja, et kõik Eestis alaliselt elavad inimesed peaksid saama automaatselt Eesti kodakondsuse,” rääkis Paet. “See on olnud väga paljudele Kekserakonna valijatele isiklik ja väga emotsionaalne teema ja on edasi,” lisa ta.

“Nii, et kui me paneme siia kõrvale selle, et IRL pole kodakondsuspoliitikas olnud nõus seni tegema sisuliselt mitte midagi, isegi sünnijärgsetele kodanikele lubama topeltkodakondsust, siis ma ei näe üldse, kuidas siin on täna koostöö võimalik,” märkis Paet.

Lisaks tõi Paet välja ka erimeelsused astmelise tulumaksu teemal ning Ühtse Venemaaga jätkuvalt kehtiva lepingu teema.

“Minu mõtte on ühesõnaga, et ma ei näe täna sisuliselt, kui vaadata poliitilist loogikat, kui uskuda nende erakondade seniseid põhihoiakuid ja põhilubadusi, kuidas see saab olla tõhusamalt toimiv, kui see, mis praegu õhtule saadetakse,” võttis Paet teema kokku.

Peaminister Taavi Rõivase juhitav Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL-i koalitsioon on lagunenud ning sotsid ja IRL plaanivad uue valitsuse moodustada Keskerakonnaga, mille esimeheks sai laupäeval Jüri Ratas.