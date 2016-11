Olev Peetris valitsuskriisist: sotside ja IRLiga luurele ei läheks (2)

Kaie Ilves

Olev Peetris (keskel) Ridala volikogus. Arhiiv

„Eks ta üks tsirkus on,” ütles valitsuskriisi kohta Ridala volikogu esimees Olev Peetris (IRL, kandideeris kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas).

Peetrise sõnul võib olla õige, et valitsus vahetub, sest Reformierakond on pikalt valitsenud.

„Vähe imelik on see, et koalitsioonipartnerid need hauakaevadjad on. Ka neil lasub ju vastutus. Eks see sea riigi usaldusväärsuse kahtluse alla. Tahame kangesti riiki mängida, aga ei kuku välja. Samas pole Keskerakond kaua valitsenud.- las proovivad.” ütles Peetris.

Peaminister Taavi Rõvase otsuse kohta ise mitte tagasi astuda, ütles Peetris: „Kui koalitsioon peab, siis kukub umbusaldus läbi. Kui koalitsioonist keegi üle hüppab, on asjad veel imelikumad. Sotse ja IRLi see heas valguses ei näitaks. Mina koos nendega igatahes luurele ei läheks.

Võimaliku uue peaministri kohta ütles Peetris, et IRList ta kedagi peaministri kohal ei näe – hall mass, pole kedagi karismaatilist. Ka sotside seast ei osanud Peetris kedagi nimetada.

„Võib-olla Jüri Ratas inimese ja isiksusena, kui Keskerakond võimaluse saab,” pakkus Peetris.

Valitsuse vahetumise kohta ütles Peetris: „Kui ma panen end tavainimese rolli, siis mind ei huvita. Poliitikuna – mis oleks parem variant? Kõik lubavad, lubavad maad ja ilmad kokku, aga välja kukub nagu alati. Tegusid pole. Võib-olla olekski õige, kui Keskerakond saaks valitsema, näeks, kas siis tuleb midagi välja.”