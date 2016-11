Mikk Lõhmus: kui valitsuses on suur tüli, siis tuleb uuesti alustada (1)

Kristjan Kosk

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Foto: Urmas Lauri

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus leidis, et kui valitsus oma nugade peal ja koostööd pole, siis tuleb uuesti alustada, kasvõi uue koosseisuga.

Lõhmus jätkas, et tema nägi märke juba ammu, et ühel hetkel võib valitsus lõhki minna. „Omavalitsuse juhina on minule oluline see, et kui uus koalitsioon peakski tekkima, et tal siis ei läheks meelest omavalitsusi puudutavad teemad,” teatas Lõhmus.

Lõhmus tõi näiteks omavalitsuste tulubaasi suurendamine, tasandusfondi ja teederaha. Näiteks on praegune koalitsioon lubanud tõsta omavalitsuste tulubaasi kriisieelsele tasemele. Majanduskriisi aastal 2009 vähendati omavalitsustele laekuvat tulumaksuosa 11,93%-lt 11,4%-le. Praeguseks on see tõusnud 11,6%-le.

Seda, et valitsuse vahetus võiks kuidagi moodi haldusreformi pidurdada, Lõhmus ei usu. „Haldusreform on juba nii kaugel, et vaevalt seal enam suuri muutusi ja takistusi tuleb,” ütles ta.

Praeguse seisuga kõige tõenäolisemast uueks peaministriks saavat Keskerakonna esimeest Jüri Ratasest hindas Lõhmus kõrgelt. „Anname koos Tallinna tehnikaülikoolis loenguid ja isiklikult tean, et ta oleks väga hea valik peaministri toolile,” selgitas Lõhmus.

Seda, et Ratasest võiks saada kellegi marionett, Lõhmus ei usu. „Iga inimene peab end ise tõestama, kuid selles, et ta saab hakkama, ma ei kahtle.”