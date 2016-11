Kaja Kallas: uut koalitsiooni tuleb hinnata nende programmi põhjal

BNS

Reformierakonna aseesimehe Kaja Kallase sõnul tuleb praeguse valitsuse lagunemise põhjusi küsida sotsiaaldemokraatidelt ja IRL-ilt ning uut võimalikku valitsuskoalitsiooni saab hakata hindama nende programmi selgumise järel.

“Küsimus [lagunemise põhjustest] jääbki täna selgusetuks, aga eks siis kuuleb, kui need, kes seda algatavad, saavad seletada, et miks või kust. Ma arvan, et see ei ole küsimus mitte Reformierakonnale, vaid pigem sotsidele ja IRL-ile. Et mis need põhilised etteheited on ja mida siis see uus koalitsioon saab nende arvates teha, mida siiani ei saanud,” ütles Euroopa Parlamendi saadik Kallas teisipäeval Brüsselist BNS-ile.

“Selge on see, et need jamad võib-olla hakkasid tõepoolest presidendivalimistega. Aga ma arvan, et seda on veel vara täna analüüsida. Ja võib-olla pole praegu õige aeg süüdlast otsida, vaid vaadata, mis edasi saab,” rääkis Kallas.

Kommenteerides võimalikku uut koalitsiooni, mille moodustaksid Keskerakond, sotsid ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) jäi Kallas äraootavale positsioonile.

“Kõigepealt peaks vaatama, mis on see programm. Mis on need asjad, mida see uus valitsus soovib Eestiga teha, mida muuta ja kuhu suunas. Sellisel juhul saaks seda hakata sisuliselt kommenteerima,” rääkis Kallas.

“Ma arvan, et kõik Eesti erakonnad on demokraatlikud erakonnad ja eks kõigil peab olema võimalus. Ma arvan, et see on ikkagi sisu, mida peaks vaatama,” lisas Kallas.

Peaminister Taavi Rõivase juhitav Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL-i koalitsioon on lagunenud ning sotsid ja IRL plaanivad uue valitsuse moodustada Keskerakonnaga, mille esimeheks sai laupäeval Jüri Ratas.