Jüri Ott valitsuskriisist: uuendusi on alati vaja

Urmas Lauri



Kullamaa vallavanem Jüri Ott. Foto: Urmas Lauri

Esmaspäeva õhtul soovitasid praegusesse valitsuskoalitsiooni kuuluvad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit Reformierakonna juhist peaminister Taavi Rõivasel tagasi astuda ja teatasid konsultatsioonide alustamisest uue valitsuliidu moodustamiseks.

Peaminister Taavi Rõivas teatas täna, et ei kavatse ise tagasi astuda ning soovib oma oma seisukohtade kaitseks võitlusse asuda. „Kavatsen võidelda parempoolse Eesti eest,“ rõhutas Rõivas.

„Ma arvan, et uuendusi on alati vaja,“ ütles Kullamaa vallavanem Jüri Ott. „Reformierakond on hästi valitsenud, aga viimasel ajal tekkis seisak ja peataolek, pole suudetud omavahel koalitsioonis normaalselt suhelda.“

Oti sõnul on tervitatav, et uue valitsusliidu koostamiseks peetakse juba läbirääkimisi.

„Maksupoliitika, regionaalpoliitika, ka haridus on teemad millele valitsusliit rõhku peaks panema,“ arutles Ott.

Valitsuse vahetus Oti hinnangul haldusreformi kulgu eriti ei mõjuta. „Suund, mis [haldusreformis] on valitud, on ju õige,“ nentis vallavanem Ott ja lisas, et väikesel vallal on raske toime tulla. „Ainult küsimus on selles, et valdadel peaks olema rohkem otsustamisõigust, samuti tuleks jutt sundliitmisest jätta tahaplaanile.“

Jüri Ott usub, et uuest võimalikust Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ja IRLi valitsusliidust võib asja tulla. „Et tekib olukord, kus vaadatakse seisak üle,“ arutles Ott. „Praegu räägib Keskerakond astmelisest tulumaksust ja uues valitsusliidus on vähemalt võimalus, et tekib sellel teemal diskussioon. Reformierakond pole maksude teemat olnud nõus arutama.“

„Tahan toonitada, et uus koalitsioon peaks vaatama üle toetused ettevõtetele, kes ekspordivad,“ ütles Ott. „Läti ja Leedu toetavad oma ettevõtteid palju rohkem. See, et hiinlased olid Riias peaministri tasemel, näitab, kuhu nad [Läti] on jõudnud.“

Tavainimese elu valitsuse vahetus Oti sõnul ei muuda. „Valitsusel on tegemist eesitsumiseks valmistumaisega. Selge on see, et ka uue koalitsiooni jaoks on riigikaitse olulisim, kuid IRL ja sotsid on lubanud tõsta aruteluilauale ka elanikonna vähendamise teema.“

„Kes on kaua võimul olnud, arvab, et asi on korras, kuid numbrid näitavad, et see pole nii,“ lõpetas Kullamaa vallavanem Jüri Ott.