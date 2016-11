Jaak Kastepõld valitsuskriisist: nüüd tuleks lõpuni minna

Kaie Ilves

Jaak Kastepõld. Arhiiv

Lihula volikogu esimees Jaak Kastepõld ütles, et jälgib valitsuskriisi huviga.

„Koostööversioon Keskerakonnaga võib tulla põnev. Kui on jõudu luua teistsugune koalitsioon, siis olen seda meelt, et Reformierakonnal oleks aeg pingil puhata ja mõtteid koguda. Riik on inimestest kaugenenud. Kui valitsuse vahetumine teeb lihtinimeste elu natukenegi paremaks, ja ma loodan, et teeb, siis on see õigustatud. Ma ei usu, et IRL ja sotsid tulistavad puusalt ja pole läbi mõelnud, mis vajaks muutmist. Jätkata nagu seni tähendaks ummikut,” ütles Kastepõld.

Kastepõllu sõnul oli oodata, et peaminister Taavi Rõivas ise tagasi ei astu.

„See on nii reformierakondlik. Samas, kui ta oleks ise tagasi astunud, tähendanuks see, et ta võtab kriitika omaks. See oleks olnud liiga poliitkorrektne,” märkis Kastepõld.

Kastepõllu sõnul tuleks IRLil ja sotsidel nüüd lõpuni minna ja peaministrit umbusaldada.

„Kui on deklareeritud, et koostöö on lõppenud, aga teine tagasi ei astu, siis seda koostööd ei sünni ka. Nüüd tuleks lõpuni minna ja ikkagi umbusaldada,” ütles Kastepõld.

Võimaliku uue peaministrina nimetas Kastepõld Jüri Ratast kui võimekat poliitikut, kes igal juhul saab peaministrina hakkama.