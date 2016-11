Galerii: kutsekool arutleb koos külalistega tolerantsuse teemadel

Kaire Reiljan

Sel nädalal võõrustab Haapsalu kutsehariduskeskus viie riigi õpilasi, et üheskoos arutleda, kuidas ühiskonnas tolerantsust kasvatada.

Haapsalus on Soomest, Rootsist, Islandilt, Taanist ja Leedust saabuvate kutseõpilaste aruteluteema kuidas puuetega inimesi märgata ja kogukonda kaasata.

Kutsehariduseskuse välissuhete koordinaatori Heli Heimo sõnul osaleb kutsehariduskeskus rahvusvahelises NordPlus Junior projektis ning sel õppeaastal iga paari kuu järel eri riikides toimuvatel kohtumiselt on tähelepanu keskmes sallivus ja tolerantsus ühiskonnas.

Täna pärastlõunal said aga noored katsetada, kuidas on võimalik hakkama saada kui mõni tavapärastest meelest ei tööta – näiteks kogeda, kuidas saab hakkama pime inimene või mis tunne on liikuda ratastoolis.

Läinud reedest on HKHK fuajees avatud ka käsitöönäitus Viigi kooli, Uuemõisa kodu ja Oru hooldekodu õpilastelt ja elanikelt.

Fotod: Urmas Lauri