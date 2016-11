Fraktsioonide juhid kutsusid Rõivast kolmapäeval kella 14-ks lahkuma (3)

BNS



Taavi Rõivas. Foto: Urmas Lauri

Riigikogu viie fraktsiooni juhid kutsusid Reformierakonna esimehest peaminister Taavi Rõivast kolmapäeval kella 14-ks ise ametist lahkuma, vastasel korral ootab teda ees viie erakonna ühine umbusalduse avaldamine.

Keskerakonna, Vabaerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioonide esimehed Kadri Simson, Andres Herkel, Martin Helme, Andres Anvelt ja Priit Sibul ütlesid teisipäeval peetud ühise kohtumise järel, et valitsusjuhi otsus oma ametipostist kramplikult kinni hoida on ohuks Eesti arengule, teatas Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja.

Peaminister ei taju, et Reformierakond ei võrdu Eesti riigiga, leidsid fraktsioonide juhid.

“Taavi Rõivase otsus, ametist mitte taanduda ning jääda ootama homset umbusaldust, näitab Reformierakonna arrogantsust ning võimetust teha otsuseid, mis on Eesti huvides,” teatasid viie fraktsiooni juhid. “Me kutsume üles peaministrit hiljemalt homseks kella 14-ks ise tagasi astuma. Vastasel korral ootab valitsusjuhti ees viie erakonna ühine umbusalduse avaldamine, mis on pretsedenditu. Eesti on demokraatlik riik ning peaministril on aeg tunnistada, et koalitsioon on lõppenud.”

Viie fraktsiooni juhid rõhutasid, et Reformierakonna, IRL-i ja SDE koalitsiooni sisuliselt enam ei eksisteeri. “Kümne küünega oma positsioonidest kinni hoidev peaminister teeb riigile ainult kahju. Kui me soovime tänast seisakut murda, vajab Eesti uut valitsust ning algust tuleb teha valitsusjuhi taandamisega,” teatasid nad.

Esmaspäeva õhtul soovitasid praegusesse valitsuskoalitsiooni kuuluvad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit Reformierakonna juhist peaminister Taavi Rõivasel tagasi astuda ja teatasid konsultatsioonide alustamisest uue valitsuliidu lmoodustamiseks.

Rõivas teatas teisipäeva hommikul, et ei astu vabatahtlikult tagasi.