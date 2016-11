Valitsuskriis: sotsid ja IRL ei lähe tänasele koalitsiooni eestseisuse istungile

Toimetas Lemmi Kann

Foto: arhiiv

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe Andres Anvelti kinnitusel ei osale sotside esindajad tänasel koalitsiooni eestseisuse istungil.

“Viimastel päevadel on Reformierakond teinud laial rindel Keskerakonnale ettepanekuid uue valitsuse moodustamiseks. Ajendiks on olnud riigiettevõtete nõukogude küsimus, ent mõistagi on see kõigest ettekääne. Eestseisus on töökoosolek, kus fraktsioonide vahel arutatakse riigikogu hääletusi ja valitsuse päevakorda. Arvestades kujunenud olukorda, oleks tehnilise arutelu pidamine täiesti kohatu,” selgitas Andres Anvelt ja lisas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus koguneb täna kell 17 tekkinud poliitilist olukorda arutama.

Samasisulise teate saatis meediaväljaannetele ka IRL.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul ei ole esmaspäeval vajalik koalitsiooni eestseisusel koguneda ning arutada riigikogu nädala päevakorda.

„Olukorras, kus Reformierakond on viimastel päevadel teinud juba konkreetse koalitsiooni pakkumise Keskerakonnale, on usaldus koalitsioonis saanud tugeva löögi. Seepärast oleme kokku kutsunud oma erakonna eestseisuse, et tekkinud poliitilist olukorda arutada ning ei pea vajalikuks koalitsiooni eestseisusel koguneda“, ütles Sibul.

Reformierakonna esimehe süüdistused oma koalitsioonipartnerite suunas, et ei soovita sisuliselt arutleda ja toimub populistlik meediarünnik, ei ole Sibula sõnul tõsiseltvõetavad. „Kui vaatame ajalugu, siis on Reformierakonna pikk valitsemisaeg põhinenud koalitsioonipartnerite vahetamistel ja reetmistel. Alates 2001. aastast saati on kuuel korral heidetud partnereid üle parda,“ tuletas Sibul meelde oravate varasemat käitumist.

„Tahame tekkinud olukorda arutada oma erakonna eestseisuses esmaspäeva õhtul ning peale seda anname põhjalikumaid vastuseid valitsusliidu tervise ja tuleviku osas,“ lõpetas Sibul.