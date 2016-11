Umbusaldusavaldus Taavi Rõivasele tuleb hääletusele kõige varem kolmapäeval

BNS

Opositsioonifraktsioonide esitatud umbusaldusavaldus peaminister Taavi Rõivasele tuleb riigikogus hääletusele kõige varem kolmapäeval.

Vastavalt põhiseaduse paragrahv 97-le võib umbusalduse avaldamine tulla otsustamisele kõige varem ülejärgmisel päeval pärast selle algatamist, kuid valitsusel on õigus nõuda ka selle kiiremat otsustamist.

41 opositsioonisaadikut andsid umbusaldusavalduse peaminister Taavi Rõivasele üle esmaspäeval. Kadri Simson ütles avalduse tutvustamisel, et Taavi Rõivase juhitud valitsusel puudub mõistlik maksu- ja majanduspoliitika, mille tagajärjel pole võimalik Eesti majanduskasvu seisakust välja tuua. Seega on lisaks seisakule majanduses meil võimul seisakuvalitsus, nagu koalitsioonipartnerid seda ka ise avameelselt on nimetanud.

Ta tõi välja veel terve rea umbusaldusavalduse esitamise põhjusi. „Peaminister Taavi Rõivas on kaotanud täielikult opositsiooni usalduse ning ei suuda kontrollida ka enda juhitavat valitsust, mis on juhi puudumise tõttu koostöövõimetu. Allakirjutanute silmis vajab Eesti riik uut ja otsustusvõimelist valitsust,“ märgitakse avalduses.