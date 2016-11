Raivo Aeg: Ermamaa puhul raske leida lahendust, mis oleks juriidiliselt korrektne ja õiglane

Toimetas Lemmi Kann

Raivo Aeg. Foto: arhiiv

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kohtus täna ettevõtlusministri Liisa Oviiriga, et kuulata ministri järeldusi OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse osas läbiviidud auditite kohta.

Erikomisjoni esimehe Artur Talviku sõnul tõi ettevõtlusminister esile, et OÜ Ermamaa juhtumi puhul on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) otsuseid tehtud neid põhjendamata ja tuvastatavad pole ka toonaste otsuste ajendid. Talviku sõnul tekib küsimus, kas EASi poolt OÜ-le Ermamaa 2012. aastal tehtud tingimusliku otsuse puhul on tegu soodsama otsusega arvestades kliendi staatust.

„Antud juhul tõstatub küsimus põhimõttelisest võrdsusest. Presidendil on nii ehk naa erakordsed privileegid, kuid sellegi poolest oleks pidanud ja peaks EAS presidenti kohtlema teiste taotlejatega võrdselt.“

Esimehe hinnangul on tegemist kahjuväärse olukorraga, kuhu on segatud nii eelmine kui praegune EASi juhtkond. „Täna ei ole küsimus president Toomas Hendrik Ilveses vaid süsteemis, kes selliseid otsuseid teeb. Kui tagasinõude küsimusele oleks rohkem tähelepanu pööratud, ei peaks me praegu sellise olukorra ees seisma,“ lisas Talvik.

Erikomisjoni aseesimehe Raivo Aegi sõnul oleme täna situatsioonis, kus rahaline kahju nii riigile, presidendile kui ka institutsioonile ning EASile on marginaalsem kui mainekahju. „Siinkohal ei ole küsimus ainult konkreetses persoonis, vaid Eesti riigi presidendis kui institutsioonis.“ Aegi sõnul on mainekahjuni viinud nii endine kui ka tänane EASi juhatus ja nende kaalutlemata otsused. „Täna on olukord, kus saame nõuda vastuseid pigem praeguselt EASi juhatuselt,“ sõnas Aeg.

Aseesimehe sõnul on raske leida lahendust, mis oleks juriidiliselt korrektne ja samas lahendaks elanikkonnas tekkinud õigusriive tunde, kuid selle nimel tuleb nüüd tööd teha.

Ettevõtlusministri Liisa Oviiri sõnul rikkus EASi kiirustav ja mõtlematu käitumine nii Eesti kui rahvusvahelises mastaabis tuntud organisatsiooni, samuti kliendi kui presidendi institutsiooni mainet. „Otsus tehti kiirustades. Tegelikult oleks tulnud aega võtta ja see otsus eelnevalt põhjalikult läbi kaaluda. Sellisel juhul ei oleks otsus riivanud kellegi õiglustunnet ega mainet,“ sõnas Oviir.

Oviir lisas, et auditi tulemustele tuginedes on siiani selgusetuks ja argumenteerimata jäänud, miks EAS 2012. ja 2016. aastal taolised otsused langetas. Istungist võttis lisaks korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetele ja ettevõtlusminister Liisa Oviirile osa ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, kes on ühtlasi ka EASi nõukogu liige.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks. Komisjon arutab ja hindab seaduses loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone. Riigikogu pressiteenistus