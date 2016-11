Politsei: Aulepas ja Martnas tegutsesid vargad

Toimetanud Kaire Reiljan

5. novembril kella 17 paiku avastati, et Noarootsi vallas Aulepa külas on talust varastatud murutraktor, mootorsaag ja teisi tööriistu. Kahju on 4600 eurot.

4. novembril avastati, et Martnas Kooli teel on korterist varastatud sülearvuti, mobiiltelefon ja teisi esemeid. Kahju on 665 eurot ja 50 senti.