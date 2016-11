Lund on veel vähemalt kaks nädalat

Toimetanud Urmas Lauri

Kaart: Riigi Ilmateenistus

Riigi Ilmateenistuse sünoptiku sõnul püsib maha sadanud lumi vähemalt järgmise nädala lõpuni. Järgmise nädala lõpu poole võib minna sulaks.

Nädala teises pooles võib ilm minna külmemaks. Kui ilm püsib pilvine, siis on külmakraade oodata -5 kuni -12 kraadi üle terve Eesti. Juhul kui ilm peaks selgemaks minema, siis võib oodata talvekülma kuni -15 kraadi.

Täna (7. novembril) sajab lund ja tuiskab. Ida- ja kirdetuule puhanguid on sisemaal 15, põhjarannikul rannikul kuniu 24 m/s. Õhutemperatuur -1..-6°C.

Teisipäevaks (8. novembriks) jõuab madalrõhkkond Venemaale ja meil teeb ilma selle loodeserv. Lumesadu ja tuisk jätkuvad, päeval on sadu tihedam ja tuisk tugevam Põhja-Eestis. Sisemaal on nii tuul kui sadu nõrk. Põhja-Eestis on oodatav lumelisa (5-10 cm). Öösel puhub kirde- ja idatuultuul 5-10, põhja- ja looderannikul kuni 15, puhanguti 20 m/s, päeva peale jääb tuul nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel -2..-8°C, päeval -1..-6°C.

Kolmapäeval (9. novembril) jääme väheaktiivsesse madalrõhuvööndisse. Mitmel pool sajab vähest lund, saarte rannikul kohati võimalik ka lörts. Puhub nõrk ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -5..-12, sisemaal langeb kohati -15°C-ni, päeval -2..-7, saarte rannikul kohati nii öösel kui ka päeval 0° lähedal.

Neljapäeval (10. novembril) suureneb Eesti kohal põhjapoolse kõrgrõhuala mõju. Kohati rannikualadel võib veidi sadada, peamiselt lund ja lörtsi. Puhub nõrk, rannikul veidi tugevam idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -5..-12, sisemaal langeb kohati kuni -15°C, päeval 0..-6°C.

Reedel (11. novembril) ja laupäeval (12. novembril) jääme kõrgrõhuala lõunaserva. Kohati sajab vähest lund, vaid rannikul võib sadu olla ajuti veidi tugevam. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..-10, kohati kuni -13°C, päeval -2..-8°C.

Pühapäeval (13. novembril) oleme Venemaale liikunud kõrgrõhuala edelaservas. Sajuvõimalus on peamiselt rannikualadel. Tuul puhub idast ja kagust ning on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -4..-10, kohati -13°C, päeval -2..-6°C.

Esmaspäeval (14. novembril) jääme kõrgrõhuala lääneserva. Kohati võib veidi lund sadada. Tuul puhub jätkuvalt idast ja kagust ning on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -4..-13, pikemate selgimiste korral võib mõnel pool langeda -18-ni, päeval -4..-9°C, Liivi lahe saarte rannikul on ilm pehmem.