Jüri Ratas: meiega on ühendust võtnud kõik koalitsioonierakonnad

Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna uus esimees Jüri Ratas rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et Keskerakonnaga on koostöö osas ühendust võtnud kõik kolm koalitsioonierakonda, kuid ei saa öelda, et keegi neist oleks intensiivsem kui teine.

Ratas tõdes, et teda üllatas asjaolu, et teiste erakondade huvi Keskerakonna vastu kasvas suureks juba enne laupäevast Keskerakonna kongressi. "Eks sellised koalitsiooni vibelused või mõrad saavad alguse koalitsioonist seest, mitte väljaspoolt," märkis Ratas.

Tema sõnul muutusid signaalid praeguse võimuliidu mõranemisest üsna intensiivseks juba möödunud nädala lõpu poole. Ratas kinnitas, et ühendusevõtmisi on olnud kõigist kolmest koalitsioonierakonnast ja ei saa öelda, et keegi oleks olnud intensiivsem kui teine.

"Ma usun, et kärsitult ei saa midagi teha, ka Eesti uut valitsust," ütles Ratas.

Tema sõnul eeldab valitsusliidu loomine väga tõsiseid läbirääkimisi programmiliste seisukohtade osas. Ratase sõnul peaksid võimuliidu leppe loomisse olema kaasatud kõigi fraktsioonide mõtted ja kindlasti ka eksperdid väljaspoolt poliitikat. "Usun, et iga valitsus peaks olema uute ideede osas paindlik," rõhutas Ratas.

"Ma ei lähe valitsusse mingit ameialast positsiooni valima. Ükskõik, kes tuleb mõttega, et teeme valitsuse tasandil koostööd, siis peamine küsimus on see, mis on Eesti ees suurim väljakutse. Ja see on, et me suudaks rahvastikukriisist üle saada. Ja loomulikult ma küsin, mis muudatusi me teeme majanduspoliitikas, halduspoliitikas. Ja kindlasti ma küsin, kuidas me suudame Eesti ühiskonda paremini tasakaalustada, kaht keelekogukonda. Erakonnad, kes nendel teemadel on valmis arutlema, nendega me ka suhtleme," rõhutas Ratas.